Rusya'da Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Zaporojye Nükleer Güç Santrali basın servisinden yapılan açıklamaya göre, santralin ulaşım ve servis faaliyetlerinin yürütüldüğü atölye Ukrayna ordusunun hedefi oldu. Olay sonucunda üç araç hasar görürken, bunlardan ikisi çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

Maks platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre, saldırıda ayrıca akaryakıt ikmal pompaları ve atölye binasının camları da zarar gördü. Uzmanların bölgedeki durumu yakından takip ettiği ve radyasyon seviyesinin normal değerlerde seyrettiği belirtilirken, benzer saldırıların tekrarlanma riskine de dikkat çekildi.

Basın servisi açıklamasında, "Kiev yönetimi, santralin lojistik altyapısını ve personel taşıma sistemini hedef alan kasıtlı eylemlerini sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.

Zaporojye Nükleer Güç Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, hedef alınan atölyenin Energodar kentindeki sanayi bölgesinde yer aldığını bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Yaşina, gelişmeler hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bilgilendirileceğini ifade etti.

Ukrayna birlikleri santral sahasındaki tesisleri ve santralin bulunduğu Energodar kentini düzenli olarak hedef alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce bu tür saldırıları "son derece tehlikeli" olarak nitelendirmiş ve eylemlere son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Putin, Ukrayna'da da faal nükleer santraller bulunduğuna işaret ederek misilleme yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.