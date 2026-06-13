Küresel Dengeler Tartışılıyor: Orta Doğu ve Ukrayna Savaşları Yeni Güç Mücadelesini Şekillendiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Norveçli siyaset bilimci Prof. Glenn Diesen’ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan gazeteci ve analist Patrick Henningsen, dünya siyasetinde son yıllarda yaşanan jeopolitik dönüşümü değerlendirdi. Henningsen, özellikle Orta Doğu’daki savaşlar ile Ukrayna’daki çatışmanın uluslararası sistemde yeni bir güç mücadelesinin işaretlerini verdiğini ifade etti.

Programda konuşan Henningsen, küresel düzenin giderek daha fazla çok kutuplu bir yapıya evrildiğini savundu. Ona göre hem Ukrayna’daki savaş hem de Orta Doğu’daki gerilimler, büyük güçler arasındaki rekabetin yalnızca askeri değil, ekonomik ve diplomatik boyutlarda da yoğunlaştığını gösteriyor.

Henningsen, özellikle Batı ile Rusya ve Çin arasında artan rekabetin farklı bölgelerdeki krizleri doğrudan etkilediğini dile getirerek, Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel güç dengelerinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Bölgedeki çatışmaların yalnızca yerel dinamiklerle açıklanamayacağını vurgulayan Henningsen, büyük güçlerin stratejik hesaplarının sahadaki dengeleri belirlediğini belirtti.

Programda ayrıca Ukrayna’daki savaşın Avrupa güvenlik mimarisinde uzun vadeli etkiler bırakabileceği de ifade edildi. Henningsen’e göre savaş, yalnızca iki ülke arasındaki bir çatışma olmanın ötesine geçerek NATO, Rusya ve diğer küresel aktörler arasındaki rekabetin merkezinde yer alıyor.

Uzmanlar, son yıllarda art arda yaşanan bölgesel krizlerin uluslararası sistemde yeni bir dönemin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Artan jeopolitik gerilimler, diplomasi ve güvenlik politikalarının önümüzdeki yıllarda daha da sert bir rekabet ortamında şekillenebileceğini gösteriyor.