Siyonist İsrail Medyası: Bir Bölge Ülkesi, İran Saldırısında Hava Sahasını Kullandırmadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı diplomatik bir kulis haberine göre; Orta Doğu ülkelerinden biri, İsrail Hava Kuvvetlerinin bu hafta İran'a düzenlediği hava saldırıları sırasında kendi hava sahasının kullanılmasına kesin bir dille ret yanıtı verdi.

Söz konusu ülkenin hava sahasını İsrail savaş uçaklarına kapatması, Tel Aviv'i şaşırttı. Bu hamle, İran'la yaşanan çatışmalarda bölge ülkeleriyle zımni bir işbirliği yürüten İsrailli üst düzey yetkililer arasında sürpriz olarak karşılandı.

Tel Aviv'e Net Bir Siyasi Mesaj

Kan News'e konuşan ve konuya aşina olan üst düzey bir kaynak, hava sahasının kapatılması kararının söz konusu ülkede "en üst düzeyde" alındığını belirtti.

İsrail güvenlik mekanizmalarında bu beklenmedik veto, "net bir siyasi mesaj" olarak değerlendiriliyor. Habere göre bu karar, İsrail'e bölgesel müttefiklik sınırlarının çizildiğini hatırlatmayı ve özellikle "bölge ülkeleri üzerinden nelerin yapılamayacağını" göstermeyi amaçlıyor.