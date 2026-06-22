İsrail’in Somaliland Kararı Sonrası Bölgede Askerî Varlık Tartışması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının ardından bölgede yeni bir askerî yapılanma sürecinin başladığı öne sürüldü. Yerel ve bölgesel kaynaklara dayandırılan iddialara göre, İsrail’in tanıma adımı sonrasında Somaliland’daki askerî varlığını artırdığı ve bazı İsrailli askerlerin bölgede konuşlandırıldığı bildirildi.

Söz konusu gelişmenin, Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında artan jeopolitik rekabetle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, Somaliland’ın stratejik konumunun özellikle deniz trafiği, istihbarat faaliyetleri ve bölgesel güvenlik planlaması açısından dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

İddialara göre konuşlandırılan unsurların, bölgedeki güvenlik kapasitesini artırma ve olası tehditlere karşı hazırlık sağlama amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ancak İsrail ve Somaliland makamlarından konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

Gelişme, İsrail’in Afrika Boynuzu’ndaki varlığına dair tartışmaları yeniden gündeme taşırken, bölgedeki diğer aktörlerin bu adımı nasıl karşılayacağı da merak konusu oldu.