Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Asia Times’ta yayımlanan değerlendirme, Şubat 2026’da İran’a karşı başlatılan askeri sürecin bölgesel sonuçlarını tartışmaya açtı. Analizde, Washington yönetiminin temel hedefinin İran’ı bölgesel denklemin belirleyici aktörlerinden biri olmaktan çıkarmak olduğu, ancak savaşın ardından ortaya çıkan tablonun bunun tam tersine işaret ettiği ifade edildi.

Yazıda, çatışma sürecinin İran’ı zayıflatmak yerine bölgesel krizlerde daha merkezi bir konuma taşıdığı öne sürüldü. Buna göre Tahran, hem güvenlik başlıklarında hem de diplomatik pazarlıklarda daha fazla hesaba katılan bir aktör haline geldi. Analiz, özellikle savaş sonrası oluşan yeni müzakere zeminlerinin ve bölgesel aktörlerin pozisyon alışlarının İran’ın ağırlığını artırdığı görüşüne yer verdi.

Değerlendirmede ayrıca, askeri baskının tek başına stratejik sonuç üretmekte yetersiz kalabileceği vurgulandı. İran örneğinde, doğrudan çatışmanın caydırıcılık kapasitesini kırmak yerine siyasi dayanıklılığı ve bölgesel etki alanını tahkim eden bir sonuca yol açtığı savunuldu.

Uzmanlara göre bu tür analizler, Orta Doğu’daki güç mücadelesinin yalnızca askeri üstünlükle açıklanamayacağını bir kez daha gösteriyor. Bölgesel nüfuzun, sahadaki gelişmeler kadar diplomatik esneklik, vekil ağları, ekonomik direnç ve stratejik sabır gibi unsurlarla da şekillendiği belirtiliyor. Asia Times’taki değerlendirme de ABD’nin İran politikasına ilişkin tartışmaları bu çerçevede yeniden alevlendirmiş oldu.