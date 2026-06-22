İsrail’de Haredi Protestoları Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de askerlik hizmetine karşı çıkan Haredi toplulukların protestoları son günlerde daha geniş bir alana yayıldı. Başlangıçta askerlik yükümlülüğüne itiraz ekseninde gelişen gösteriler, cezaevinde tutulan asker kaçaklarına destek amacıyla düzenlenen eylemlerle birlikte güvenlik güçleriyle gerilimi artırdı.

Yerel kaynaklara göre, protestocuların sayısındaki artış ve eylemlerin sertleşmesi, İsrail ordusuyla doğrudan çatışma görüntülerine yol açtı. Haredi gruplar, zorunlu askerliğin dini yaşam biçimleri üzerinde baskı oluşturduğunu savunurken, güvenlik makamları ise yasa dışı askerlikten kaçınmanın kabul edilemeyeceğini belirtiyor.

İsrail’de uzun süredir tartışma konusu olan Haredi askerlik muafiyeti, son olaylarla birlikte yeniden siyasi ve toplumsal gündemin üst sıralarına çıktı. Analistler, protestoların yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda devletin din, eşit yurttaşlık ve zorunlu hizmet arasındaki dengeyi nasıl kuracağına ilişkin yapısal bir kriz olduğunu vurguluyor.

Gerilimin artması üzerine gözler, hükümetin hem yargı hem de orduyla ilgili nasıl bir pozisyon alacağına çevrildi. Haredi gösterilerinin büyümesi, İsrail iç politikasında yeni bir kırılma hattının derinleştiğine işaret ediyor.