Gazze’de İnsani Krizin Boyutu: Norveç Mülteci Konseyi’nden Acil Barınma Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’ndeki insani durum, yaz mevsiminin getirdiği aşırı sıcaklıklarla birlikte kritik bir eşiği geride bıraktı. Norveç Mülteci Konseyi (NRC) tarafından yapılan güncel değerlendirmeler, yüz binlerce yerinden edilmiş sivilin altyapı yıkımı nedeniyle temel barınma hakkından mahrum kaldığını ve mevsimsel koşulların toplum sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını ortaya koyuyor.

Konsey raporunda, mevcut çadır kentlerin ve geçici barınma ünitelerinin, artan sıcaklıklar ve hijyen yetersizliği karşısında uzun vadeli bir çözüm olmaktan çok uzak olduğu ifade ediliyor. Özellikle çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler başta olmak üzere savunmasız gruplar üzerinde biriken sağlık riskleri, bölgedeki insani krizin boyutunu sistematik bir şekilde derinleştiriyor.

NRC yetkilileri, sorunun yalnızca kaynak eksikliği değil, aynı zamanda operasyonel kısıtlamalar ve insani yardımın girişine yönelik yapısal engellerle ilgili olduğunu vurguluyor. Acil durum barınma kitleri, ısı yalıtımlı ekipmanlar ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaştırılmasının, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde temel bir zorunluluk olduğu hatırlatılıyor.

Uluslararası aktörlerin sürece diplomatik ve lojistik anlamda daha etkin müdahil olması gerektiğinin altını çizen konsey, yardımların girişine izin verilmemesinin, halihazırda yönetilemez düzeyde olan insani trajediyi daha geniş çaplı bir felakete sürükleyeceği uyarısında bulunuyor.