Savaş Alanında Algoritmalar: İsrail Operasyonlarında Yapay Zekâ Kullanımı Tartışma Yaratıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi tarafından paylaşılan belgeler, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan’da yürüttüğü askeri operasyonlarda yapay zekâ destekli sistemleri geniş kapsamlı biçimde devreye soktuğunu gösterdi. Söz konusu sistemlerin özellikle hedef tespiti, istihbarat analizleri ve operasyonel koordinasyon süreçlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

Belgelerde, yapay zekâ tabanlı yazılımların farklı veri kaynaklarından elde edilen görüntü, sinyal ve saha bilgilerini kısa sürede analiz ederek askeri birimlere hızlı karar alma desteği sunduğu ifade ediliyor. Bu sistemlerin, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde yürütülen operasyonlarda gözetleme ve hedef belirleme kapasitesini artırmayı amaçladığı kaydediliyor.

Askerî analistler, son yıllarda birçok ordunun benzer teknolojileri geliştirmeye yöneldiğini ve yapay zekânın savaş alanındaki rolünün giderek genişlediğini belirtiyor. Bununla birlikte, algoritmik sistemlerin operasyonel kararlara ne ölçüde etki ettiği ve insan denetiminin hangi seviyede tutulduğu konusu uluslararası hukuk ve etik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Uzmanlara göre yapay zekâ destekli askeri sistemler, savaşın hızını ve kapsamını artırırken aynı zamanda yeni sorumluluk ve denetim mekanizmalarının oluşturulmasını da zorunlu kılıyor. Bu nedenle Gazze ve Lübnan’daki operasyonlara ilişkin ortaya çıkan veriler, yalnızca bölgesel güvenlik tartışmaları açısından değil, küresel ölçekte askeri teknolojilerin geleceği bakımından da dikkatle inceleniyor.