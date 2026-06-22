Kahire’den Beyrut İçin Temkinli Formül: “Gazze Modeli Lübnan’da Tekrarlanmamalı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomasi trafiğinin hız kazandığı bir dönemde Mısır, Lübnan’daki savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü temaslarda dikkatli ve ilkesel bir pozisyon benimsiyor. Diplomatik kaynaklara göre Kahire, Gazze’de daha önce üzerinde uzlaşılan ancak sahada sık sık ihlal edildiği belirtilen modellerin Lübnan’a doğrudan uygulanmasının sürdürülebilir olmayacağı görüşünde.

Mısır’ın önerdiği yaklaşım, yalnızca ateşkes ilanına değil, aynı zamanda uygulamanın uluslararası gözlem ve garanti mekanizmalarıyla desteklenmesine dayanıyor. Kahire, özellikle sınır güvenliği, sivillerin korunması ve tarafların angajman kurallarının netleştirilmesi gibi başlıkların açık biçimde tanımlanmasını talep ediyor.

Analistler, Mısır’ın bu tutumunu iki temel faktöre bağlıyor: İlki, Gazze’deki deneyimin bölgesel güvenlik mimarisi açısından yarattığı kırılganlık; ikincisi ise Lübnan’daki çok aktörlü yapının daha karmaşık bir denge gerektirmesi. Lübnan sahasında yalnızca iki taraflı bir denklemin bulunmaması, olası bir uzlaşının daha kapsayıcı bir çerçevede ele alınmasını zorunlu kılıyor.

Kahire’nin diplomatik girişimleri, Arap ülkeleri ile uluslararası aktörler arasında eşgüdüm arayışını da içeriyor. Bu çerçevede Mısır, hem bölgesel meşruiyeti olan hem de sahada uygulanabilirliği yüksek bir çözüm modeli oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte Lübnan dosyasının seyri, yalnızca askeri gelişmelerle değil, diplomatik zeminde ortaya konacak bu tür alternatif modellerin kabul görüp görmemesiyle de şekillenecek. Mısır’ın temkinli yaklaşımı, bölgesel kriz yönetiminde “geçici ateşkes” yerine “denetlenebilir istikrar” arayışının güçlendiğine işaret ediyor.