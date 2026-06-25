Trump'tan Netanyahu'ya: Herkes senden nefret ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist bir medya kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının açıklanmasından birkaç gün önce Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sert ifadeler kullandığını ortaya çıkardı.

Mehr Haber Ajansı'nın Anadolu Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Trump'ın Netanyahu'ya yönelik olarak "Herkes senden nefret ediyor" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Siyonist "Yedioth Ahronoth" gazetesinin haberine göre söz konusu bilgiler, New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan "Rejim Değişikliği: Donald Trump İmparatorluğu Başkanlığının Perde Arkası" adlı kitapta yer aldı.

Kitapta yer alan bilgilere göre Trump, Gazze'de ateşkes planının duyurulmasından önce Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesini istedi. Görüşme sırasında Trump'ın sesini yükselterek Netanyahu'ya baskı yaptığı ileri sürüldü.

Eserde ayrıca, Trump'ın danışmanlarından Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın, Netanyahu'nun doğrudan ABD Başkanı ile iletişime geçerek planı sekteye uğratmaya çalışabileceği yönünde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı uyardıkları aktarıldı.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin Netanyahu'nun girişimlerinden endişe duyduğu ve bu nedenle Kushner ile Witkoff'u da telefon görüşmesine dahil ettiği belirtildi.

Kitapta yer alan iddialara göre Trump, görüşmenin ilk dakikalarında Netanyahu'ya hitaben, "Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. İsrail'in şimdiye kadar sahip olduğu en iyi dost benim. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin yanında durdum. Bu anlaşma İsrail için son derece büyük ve önemli" ifadelerini kullandı.

Söz konusu eserde, Netanyahu'nun yoğun baskılar sonrasında ateşkes planını kabul etmek zorunda kaldığı öne sürüldü. Görüşmeden iki gün sonra Trump ile Netanyahu'nun ortak bir basın toplantısında kamuoyu karşısına çıkarak birlik ve dayanışma mesajları verdiği, ancak perde arkasında ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Gözlemciler, kamuoyuna yansıtılan stratejik ortaklık görüntüsüne rağmen Washington ile Tel Aviv arasında özellikle Gazze savaşı ve bölgesel gelişmeler konusunda zaman zaman ciddi gerilimler yaşandığına dair değerlendirmelerin uluslararası basında sıkça yer aldığını ifade ediyor.