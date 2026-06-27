Lübnan’da Ateşkes Tartışması Derinleşiyor: Hizbullah’tan Hükümetin Müzakere Tercihine Sert Eleştiri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da İsrail ile varılan ateşkesin arka planına ilişkin siyasi tartışmalar sürerken, Hizbullah cephesinden hükümetin müzakere yöntemine yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. Hizbullah Milletvekili Hasan İzzeddin, Lübnan yönetiminin doğrudan müzakere tercihinin yanlış bir siyasi yaklaşım olduğunu öne sürerek, ateşkesin sağlanmasında belirleyici unsurun bölgesel destek dengesi olduğunu söyledi.

İzzeddin, yaptığı açıklamada, İsrail ile tam ve kapsamlı bir ateşkesin yalnızca diplomatik temaslarla değil, sahadaki caydırıcılık ve direniş ekseninin oluşturduğu baskıyla mümkün olduğunu ifade etti. Bu çerçevede İran’ın verdiği desteğin, ateşkesin oluşmasında temel rol oynadığını savundu.

Lübnan’da son dönemde hükümetin izlediği diplomatik çizgi ile Hizbullah’ın güvenlik merkezli yaklaşımı arasında belirgin bir görüş ayrılığı bulunduğu değerlendiriliyor. Hükümet kanadı, uluslararası baskıların azaltılması ve sınır hattındaki gerilimin kontrol altına alınması için diplomatik kanalların açık tutulmasını savunurken, Hizbullah cephesi bunun tek başına yeterli olmadığını dile getiriyor.

Siyasi gözlemciler, İzzeddin’in açıklamalarının yalnızca ateşkesin niteliğine dair bir değerlendirme değil, aynı zamanda Lübnan iç siyasetinde güç dengelerine ilişkin bir mesaj taşıdığı görüşünde. Açıklamanın, hükümetin dış politika ve güvenlik kararları üzerindeki meşruiyet tartışmasını yeniden alevlendirebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Lübnan’da ateşkesin kalıcılığının yalnızca diplomatik metinlere değil, bölgesel aktörlerin tutumuna ve sahadaki askeri denkleme bağlı olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle ülkede, ateşkesin nasıl sağlandığı kadar, nasıl korunacağı sorusu da siyasi gündemin merkezinde yer almaya devam ediyor.