Berri’den “Fitne” Uyarısı: Lübnan-İsrail Çerçeve Anlaşması Üzerinden Gerilim Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde İsrail ile yürütülen müzakereler üzerinden yeni bir tartışma baş gösterdi. Meclis Başkanı Nebih Berri, hükümet ile İsrail arasında doğrudan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan “çerçeve anlaşması”na ilişkin açıklamasında, sürecin iç politikada kutuplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Berri’nin özellikle halka yönelik “fitne” uyarısı, anlaşmaya dair farklı siyasi çevrelerde oluşan tepkilerin büyüyebileceği yönünde bir mesaj olarak yorumlandı. Lübnan’da İsrail ile herhangi bir doğrudan temas, geçmişten bu yana hassas bir başlık olarak öne çıkarken, son gelişme kamuoyunda da yakından izleniyor.

Siyasi gözlemciler, Berri’nin çıkışını, hem toplumsal gerilimi önlemeye dönük bir çağrı hem de anlaşmanın iç siyasette yol açabileceği kırılmalara karşı bir ön alma girişimi olarak değerlendiriyor. Özellikle Lübnan’daki mezhepsel dengeler ve farklı siyasi bloklar arasındaki hassasiyet, bu tür açıklamaların etkisini daha da artırıyor.

Öte yandan, çerçeve anlaşmasının içeriği ve uygulama takvimi konusunda belirsizliklerin sürdüğü, bunun da tartışmaları canlı tuttuğu ifade ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve hangi siyasi sonuçları doğuracağının, Lübnan’ın hem iç dengeleri hem de bölgesel ilişkileri açısından belirleyici olacağını belirtiyor.