Bahreyn’den Gece Yarısı Açıklaması: İran’a Ait İHA’larla Saldırı İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn, gece saatlerinde yaşandığı belirtilen bir saldırı girişimiyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü sabaha karşı ülke topraklarının İran’a ait insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada saldırının niteliği ve hedef alınan noktalar konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak olayın resmi düzeyde duyurulması, Manama yönetiminin meseleyi yalnızca güvenlik başlığıyla değil, doğrudan diplomatik ve bölgesel bir kriz olarak ele aldığını gösterdi.

Körfez hattında son dönemde art arda gelen askeri ve siyasi açıklamalar, bölgedeki kırılgan dengeyi yeniden sarsmış durumda. Bahreyn’in İran’ı doğrudan işaret eden bu çıkışı da zaten gergin olan atmosferi daha da sertleştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şimdilik Tahran’dan konuya ilişkin resmi bir yanıt gelmiş değil. Ancak saldırı iddiasının yankılarının yalnızca Bahreyn ile sınırlı kalmayacağı, Körfez’deki güvenlik gündemini doğrudan etkileyeceği anlaşılıyor. Önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamalar, olayın bölgesel düzeyde nasıl bir karşılık bulacağını netleştirecek.