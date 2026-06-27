ABD yine müzakerelere ve ateşkese ihanet etti, İran'a saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın bir parçası olarak Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda belirlediği geçiş rotalarına uymayan gemilere müdahale etme hakkı bulunduğu, bu çerçevenin iki tarafın da kabul ettiği bir düzenleme olduğu belirtiliyor. Buna karşın ABD’nin bu müdahaleyi “ateşkes ihlali” sayarak İran topraklarına hava saldırısı düzenlemesi, aynı mutabakatın ruhuyla çeliştiği ve diplomatik süreci hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bölgedeki gerilimin tırmanmasının, emperyalist dayatma ve çifte standart politikalarının bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı’nda 25 Haziran’da bir ticari geminin İran’a ait insansız hava aracıyla vurulmasının ardından ABD uçakları 26 Haziran’da İran’daki askeri hedeflere yönelik hava saldırıları başlattı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, saldırıların “Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt” olduğu belirtildi. ABD uçaklarının İran’a ait füze ve drone depolama alanları ile kıyı radar üslerini hedef aldığı kaydedildi.

Ancak saldırının arka planında, ABD ile İran arasında 17 Haziran’da imzalanan mutabakat muhtırasının hükümleri bulunuyor. Bu mutabakat uyarınca İran, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlama taahhüdünde bulunmuş ve bu çerçevede boğazda belirli geçiş rotaları tanımlamıştı. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, boğazdan geçiş için yalnızca Tahran tarafından onaylanan rotaların kullanılması gerektiği, bu rotalar dışındaki trafiğin “tehlikeli ve yasak” olduğu vurgulanmıştı.

İran makamları, söz konusu üç geminin bu rotalara uymadığını ve “yasa dışı geçiş” girişiminde bulunduğunu belirterek gemileri durdurdu ve Basra Körfezi’ne yönlendirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’la koordinasyon sağlanmadan boğazdan güvenli geçişin garanti edilemeyeceğini, Tahran tarafından onaylanmayan paralel rotaların askıya alınabileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “en az dört tek yönlü saldırı dronu” ateşlediğini ve bunlardan birinin geminin üst güvertesine isabet ettiğini duyurdu. Trump, bu durumu “ateşkes anlaşmasının aptalca bir ihlali” olarak nitelendirdi. CENTCOM ise İran’ın saldırısını “haksız” ve “tehlikeli davranış” olarak tanımlarken, İran’ın “ateşkesi açıkça ihlal ettiği” değerlendirmesinde bulundu.

Ne var ki bu değerlendirmenin, İran’ın söz konusu müdahalesinin iki ülke arasında imzalanan mutabakatın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde gerçekleştiği gerçeğini göz ardı ettiği belirtiliyor. Zira mutabakat uyarınca İran’ın boğazdaki geçişleri düzenleme ve güvenliği sağlama sorumluluğu bulunuyor. Bu çerçevede belirlenen rotalara uymayan gemilere müdahale etme yetkisi, Tahran yönetiminin müzakere masasında elde ettiği kazanımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin bu müdahaleyi “ateşkes ihlali” olarak nitelerken, aynı mutabakatın diğer hükümlerini nasıl koruduğu sorusu ise yanıtsız kalıyor. Saldırının, mutabakatın imzalanmasından yalnızca dokuz gün sonra gerçekleşmiş olması, diplomatik sürecin ne denli kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. ABD’nin orantısız askeri müdahalesinin, ateşkesi değil doğrudan müzakere sürecini hedef aldığı ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığı analistler tarafından ifade ediliyor.