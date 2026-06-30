ABD Ön Seçimlerinde Gazze Çıkışı: İlerici Demokratlar Kritik Eyaletlerde Güç Kazandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de 2026 ön seçimleri, yalnızca iç politik dengeleri değil, dış politika tartışmalarını da yeniden şekillendirmeye başladı. Özellikle Gazze’de süren savaşa karşı açık ve sert bir kampanya yürüten ilerici Demokrat adaylar, New York ve California gibi yüksek delege ağırlığına sahip eyaletlerde önemli başarılar elde etti.

Seçim sonuçları, Demokrat Parti tabanında Filistin meselesi ve ABD’nin İsrail’e verdiği destek konusunda değişen bir siyasi eğilimin güç kazandığını ortaya koydu. İlerici adaylar, kampanyalarında ateşkes çağrısı, askeri yardımların gözden geçirilmesi ve insan hakları vurgusunu öne çıkarırken, genç seçmenler, üniversite çevreleri ve çok kültürlü kent merkezlerinden güçlü destek aldı.

Parti içindeki bu yükselişin, geleneksel merkez Demokrat çizgi üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Özellikle büyük şehirlerde ve kıyı eyaletlerinde elde edilen başarıların, Demokrat Parti’nin Kongre adaylıkları ve 2026 genel seçim stratejileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, Gazze savaşının ABD iç siyasetinde artık yalnızca dış politika başlığı olarak değil, seçmen mobilizasyonunu etkileyen doğrudan bir seçim meselesi haline geldiğini belirtiyor. Bu durumun, parti içindeki aday belirleme süreçlerinde ve bağış ağlarında da yeni kırılmalar yaratabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre ilerici kanadın bu başarısı, Washington’daki İsrail politikalarının geleceği açısından da dikkatle izlenecek. Demokrat Parti yönetiminin, bir yandan geleneksel dış politika çizgisini korumaya çalışırken diğer yandan tabandaki değişimi dikkate almak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Ön seçimlerde ortaya çıkan tablo, ABD siyasetinde Gazze merkezli tartışmaların uzun süre gündemde kalacağını ve Demokrat Parti içinde dış politika, insan hakları ve seçmen tabanı arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayabileceğini gösteriyor.