Hamas'tan Gazze'deki soykırıma sessiz kalan ülkelere tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Filistin haber ajanslarına yaptığı açıklamada, işgalci Siyonist rejime ait savaş uçaklarının pazartesi akşamı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldığını ve saldırıda bir kız çocuğunun şehit olduğunu açıkladı.

Kasım, yaşamını yitiren çocuğun, işgalci rejimin aylardır sürdürdüğü bombardımanlar, abluka nedeniyle yaşanan açlık, sağlık sisteminin çökmesi ve tedavi imkânlarının engellenmesi sonucu hayatını kaybeden on binlerce Filistinli çocuğa eklendiğini ifade etti.

Uluslararası yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler raporlarında da Gazze'deki sağlık altyapısının büyük ölçüde işlevsiz hâle geldiği, çocuklar başta olmak üzere siviller arasında ağır insani kayıpların yaşandığı aktarılırken, uzmanlar tarafından insani yardım girişlerinin sınırlandırılmasının krizi daha da derinleştirdiği belirtildi.

Kasım, uluslararası toplumun yanı sıra Arap Birliği üyesi ülkeler, siyasi partiler, parlamentolar, din âlimleri ve Arap dünyasının kanaat önderlerinin Gazze'de yaşanan gelişmeler karşısında etkili girişimlerde bulunmadığını dile getirdi.

Analistler, Batılı ülkelerin uluslararası hukuk, insan hakları ve sivillerin korunmasına ilişkin söylemlerine karşın işgalci İsrail'e verilen siyasi ve askerî desteğin çifte standart eleştirilerini artırdığına dikkat çekerken, bu yaklaşımın uluslararası sistemin tarafsızlığına ilişkin tartışmaları derinleştirdiği değerlendirildi. Tarihsel olarak Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler kararlarının büyük bölümünün uygulanamamasının da benzer eleştirilerin temel dayanaklarından biri olarak gösterildiği hatırlatıldı.

Batılı diplomatlar ise İsrail'e verilen desteğin güvenlik kaygıları ve "yayılmayı önleme" politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmayı sürdürürken, buna karşın çok sayıda uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları kuruluşu tarafından Gazze'deki sivil kayıpların ve insani yıkımın bu söylemlerle bağdaşmadığının dile getirildiği aktarıldı.

Hamas Sözcüsü, açıklamasının sonunda Ramallah merkezli Filistin Yönetimi'nin de Gazze'de yaşanan gelişmeler karşısında kayda değer bir tutum ortaya koymadığını belirterek, söz konusu yaklaşımı eleştirdi.