İran ile Umman'dan Hürmüz Boğazı için ortak koordinasyon adımı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini ve görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimine ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların Hürmüz Boğazı'na ilişkin konularda ortak çıkarlar ve iki ülkenin ulusal egemenlik hakları çerçevesinde koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran ve Umman heyetlerinin uluslararası hukuka bağlılıklarını yineledikleri, deniz taşımacılığı ve denizcilik hizmetleri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçevelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nın iki kıyıdaş ülkesi olan İran ve Umman arasında daha önce varılan ikili mutabakatlar ile yürürlükteki uluslararası anlaşmalar temelinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantıda Umman heyetine Abdülaziz bin Abdullah el-Hinai, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlık etti.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Monte Carlo Radyosu'na yaptığı açıklamada, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti alınmasına karşı olduğunu ifade etti. Böyle bir uygulamanın uluslararası hukuk açısından uygun görülmediğini belirten Busaidi, buna karşın denizcilik şirketlerine gönüllülük esasına dayalı deniz hizmetleri sunulmasına yönelik modellerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Busaidi, Umman'ın seyrüsefer serbestisi ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, Maskat yönetiminin bölgesel gerilimin azaltılması ve Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı, ülkesinin Fransa ile benzer şekilde bölgede tansiyonun düşürülmesini ve krizin büyümesinin önlenmesini desteklediğini dile getirirken, Hürmüz Boğazı'nda barışın ve uluslararası deniz ulaşımının güvence altına alınması amacıyla diplomatik temasların devam ettiğini kaydetti.

Busaidi, Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, bu stratejik su yolunun tüm ülkeler için güvenli, açık ve istikrarlı kalmasının hedeflendiğini belirterek, söz konusu geçiş noktasının küresel ekonomi ile bölge ülkeleri, özellikle de İran açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan ayrıca, Maskat ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerin, gelecekte oluşturulabilecek tüm mekanizmaların uluslararası hukuk kurallarıyla tam uyumlu olması ilkesi üzerine inşa edildiğini ifade etti. Umman'ın Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlılığını sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemelerin de uluslararası meşruiyet çerçevesinde şekillenmesi gerektiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasına ilişkin iddialara da değinen Busaidi, Umman'ın böyle bir uygulamayı desteklemediğini, ancak Malakka ve Singapur boğazlarındaki örneklere benzer şekilde seyrüsefer güvenliğinin artırılması, acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi alanlarda hizmet mekanizmalarının değerlendirilebileceğini söyledi.

Bu tür mekanizmaların ilgili ülkeler ve uluslararası denizcilik şirketleriyle istişare edilerek hazırlanacağını ifade eden Busaidi, hedefin küresel ticarete yeni mali yükler getirmek değil, denizcilik hizmetlerini geliştirmek ve seyrüsefer güvenliğini artırmak olduğunu dile getirdi.

Busaidi ayrıca, Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ile deniz mayınlarının temizlenmesine yönelik girişimlerine ilişkin değerlendirmesinde, Umman'ın uluslararası katkılara açık olduğunu, ancak imzalanan mutabakat uyarınca Hürmüz Boğazı ve uluslararası deniz ulaşım hatlarının mayın tehdidinden arındırılması konusunda temel sorumluluğun İran'a ait olduğunun belirtildiğini aktardı.

Analistler, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin öncelikle kıyıdaş ülkelerin koordinasyonuyla sağlanmasının uluslararası hukuk açısından daha sürdürülebilir bir model olarak değerlendirildiğini ifade ederken, bölge dışı askerî müdahalelerin geçmişte gerilimi artırdığına ilişkin çok sayıda akademik çalışma ve güvenlik analizinin bulunduğunu hatırlatıyor. Buna karşılık bazı Batılı çevreler uluslararası deniz güvenliği kapsamında dış aktörlerin rolünü savunmayı sürdürürken, birçok uzman bu yaklaşımın bölgesel egemenlik ilkeleriyle zaman zaman çeliştiğinin dile getirildiğini aktarıyor.