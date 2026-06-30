New York Times: Trump’ın siyasi kariyeri sona yaklaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD basınının önde gelen yayınlarından New York Times’ta yer alan bir makalede, Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci döneminde ciddi bir popülarite kaybı yaşadığı ileri sürüldü. Makalede, Donald Trump’ın Kasım 2024 seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından geçen iki yıldan kısa sürede, siyasi ve kültürel rüzgârın tersine döndüğüne işaret edildi. Seçmenlerin önemli bir kısmının, Trump’ın başkanlık performansından duyduğu memnuniyetsizliği açıkça ifade ettiği aktarıldı.

Makalenin yazarı David Wallace-Wells, “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” (MAGA) kampanyasının vaat ettiği dönüşümün kalıcı olmadığını savunuyor. Wallace-Wells’e göre, ülke beklenen “büyük değişim” yerine adeta bir geri dönüş yaşadı ve siyasi atmosfer seçim öncesinden farklı bir noktaya evrildi. Muhafazakâr çevrelerin seçim sonrasında, çeşitlilik ve eşitlik politikalarına son verme, göçü şiddetlendirme ve aşırı değerleri yeniden tesis etme beklentisi içinde olduğu ancak bu söylemin giderek parlaklığını yitirdiği ifade ediliyor.

Ekonomik başarısızlık ve göç politikalarına tepki

Makaleye göre, Trump’ın seçim vaatleriyle sahaya sürdüğü ekonomi politikaları, özellikle uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri, beklenenin aksine yeni bir enflasyon dalgasını tetikledi. Kamu reformu projesinin ise beklenen sonucu vermediği ve devlet aygıtında yeniden yapılanma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtiliyor. Kentlerde göçmenlere yönelik yürütülen sert kampanyaların ise geniş çapta protestolara ve toplumsal tepkilere yol açtığı kaydediliyor.

Yazar, Trump’ın dış politikadaki hamlelerinin de imajını sarstığını iddia ediyor. İran’a karşı yürütülen askeri operasyonların, Trump’ın “savaş karşıtı başkan” imajına ciddi zarar verdiği ve petrol fiyatlarındaki artışla birleşerek Amerikan gücünün kırılganlığını gözler önüne serdiği vurgulanıyor. Operasyonların, yazar tarafından “utanç verici” olarak nitelendirildiği ve bu durumun kamuoyunda Trump’a yönelik hoşnutsuzluğu daha da artırdığı aktarılıyor.

Seçmen tabanında erozyon

New York Times makalesinde, Trump’ın popülarite kaybının yalnızca bağımsız seçmenlerle sınırlı kalmadığının altı çiziliyor. Cumhuriyetçi Parti’nin geleceği açısından belirleyici olarak gördüğü kilit gruplarda da desteğin belirgin şekilde azaldığı ifade ediliyor. Bazı anketlerde Trump’ın gençler arasındaki popülaritesinin yüzde 50’ye varan oranlarda gerilediği kaydedilirken, siyah ve Latin kökenli Amerikalılar arasındaki desteğin de hızla düştüğü gözlemleniyor. Geleneksel seçmen tabanının belkemiğini oluşturan beyaz işçi sınıfında dahi ciddi bir erozyonun yaşandığı belirtiliyor.

MAGA rüzgârının kalıcılığı tartışılıyor

Makalenin sonuç bölümünde, seçim zaferlerinin ve partisel başarıların her zaman toplumsal kimlikte köklü dönüşümlerin habercisi olmadığına dikkat çekiliyor. Yazar, pek çok kişinin Trump’ın zaferini ülkenin gidişatında kalıcı bir sapma olarak yorumlamakta aşırıya kaçtığını ileri sürüyor. Mevcut verilerin, bu iyimser tablonun gerçeklerle örtüşmediğini gösterdiği ve Beyaz Saray’ın önümüzdeki dönemde daha büyük siyasi fırtınalarla karşı karşıya kalabileceği aktarılıyor.