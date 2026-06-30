Trump'tan yine çelişkili mesaj: İran ve ABD arasında Doha bilmecesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray yetkilileri, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff’un Katar’ın başkenti Doha’ya seyahat edeceğini duyurdu. Açıklamada, bu ziyaretin bölgesel gerilimi azaltma ve mevcut geçici anlaşmanın uygulanmasını ele alma amacı taşıdığı öne sürüldü. Hemen ardından Donald Trump, Truth Social platformunda “İran bir görüşme talep etti. Toplantı yarın Doha’da gerçekleştirilecek” iddialarını paylaştı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, söz konusu iddiaları yalanladı. Bekai, önümüzdeki günlerde İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme planlanmadığını açıkça ifade etti. Ayrıca, İranlı teknik bir heyetin bu hafta Katar’ı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD’li yetkililerin seyahatiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı. İranlı yetkililer, ABD’nin bu tür “görüşme talebi” açıklamalarını, kamuoyu oluşturma ve baskı aracı olarak değerlendiriyor.

Son günlerde Körfez’de askeri hareketlilik yeniden arttı. İran, pazar günü deniz ve hava kuvvetlerinin Kuveyt ile Bahreyn’deki ABD askeri noktalarını hedef alan ortak bir füze ve insansız hava aracı operasyonu düzenlediğini duyurdu. Operasyonun, önceki ihlallere misilleme olduğu ve yeni saldırılara sert yanıt verileceği uyarısının yapıldığı aktarıldı. Bu gelişmeler, savaşın sona erdiğine yönelik iyimser açıklamalara karşın bölgedeki gerilimin hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor.

Çatışmalar, bir ayı aşkın süredir Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini ve küresel petrol arzını doğrudan etkiliyor. Geçici anlaşma kapsamında İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu seyreltmesi, ABD’nin ise bazı yaptırımları hafifleterek taraflara nihai bir anlaşma için 60 gün süre tanıması öngörülmüştü. Ancak bu taahhütlerin her iki tarafça da tam olarak yerine getirilmediği ifade ediliyor.