Avrupa’da Seçim Güvenliğine Dijital Tehdit: Slovenya’da “İsrail Bağlantılı İstihbarat” İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’da seçim güvenliği tartışmaları, dijital manipülasyon iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. Slovenya Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar, demokratik süreçleri hedef aldığı öne sürülen karmaşık bir dezenformasyon kampanyasına karşı harekete geçti. Musar, İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen özel bir istihbarat şirketinin, yapay zekâ destekli araçlar ve deepfake (derin sahte) teknolojileri aracılığıyla seçmen iradesini yönlendirmeye çalıştığı gerekçesiyle ilgili makamlardan acil soruşturma başlatılmasını talep etti.

Söz konusu iddialar, yabancı şirketlerin ve istihbarat odaklı teknoloji firmalarının ulusal seçimler üzerindeki nüfuzunu bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, yapay zekâ tarafından üretilen sahte ses kayıtlarının, kurgulanmış görüntülerin ve algoritmik manipülasyonun, bir ülkenin siyasi atmosferini kısa sürede zehirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Musar, yaptığı açıklamada demokrasiyi korumanın artık sadece fiziksel güvenlikle değil, dijital egemenliğin korunmasıyla da mümkün olduğunu vurguladı. Seçimlere dışarıdan yapılan bu tür müdahalelerin hem ulusal egemenliğe bir saldırı hem de halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu belirtti.

Soruşturma süreci, Avrupa Birliği bünyesinde “seçimlerin dijital manipülasyondan korunması” üzerine yürütülen daha geniş kapsamlı politikaların bir parçası haline gelmiş durumda. Eğer iddialar kanıtlanırsa, bu durum Avrupa’da dijital içerik üreten özel istihbarat firmalarının faaliyetleri üzerine Avrupa çapında daha sert denetim ve yaptırım mekanizmalarının getirilmesine yol açabilir.

Slovenya’daki bu vaka, dünya genelinde seçim dönemlerinde “yalanın gerçeğin yerini aldığı” yeni nesil hibrit tehditlerin, modern demokrasiler için ne kadar ciddi bir meydan okuma haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Soruşturmanın sonuçları, hem teknoloji şirketlerinin hesap verebilirliği hem de devletlerin dijital savunma kapasiteleri açısından belirleyici bir örnek teşkil edebilir.