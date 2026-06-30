Pezeşkiyan: ABD mutabakata uyarsa İran da taahhütlerini yerine getirir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD tarafının mutabakatlara bağlı kalması durumunda İran’ın da taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, anlaşmaların doğası gereği karşılıklı olduğunu belirterek, “Eğer Amerikan tarafı mutabakata bağlı kalırsa biz de yükümlülüklerimizi yerine getiririz” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İran’ın yaklaşımının tek taraflı baskı ve tehdit söylemlerine karşı rasyonel karar alma, ulusal onur ve insani değerler çerçevesinde şekillendiğini vurguladı.

Açıklamada, Tahran yönetiminin tehdit ve “mantıksız söylemler” karşısında geri adım atmadan, ancak diplomatik ve akılcı bir çizgiyle hareket ettiği kaydedildi.