Ekonomik veriler savaş öncesi seviyelere indi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Reuters’in aktardığı verilere göre, Brent ham petrolünün Ağustos vadeli kontratlarının fiyatı Salı günü TSİ 06:56 itibarıyla 72 dolar 51 sente geriledi. Bu seviye, geçen ayın son kapanışına göre yaklaşık 20 dolar, yani yüzde 22’lik bir düşüş anlamına geliyor. Eylül vadeli Brent petrolü de 73 dolar 60 sentten işlem görürken, ABD hafif ham petrolü WTI’nın Ağustos kontratı 70 dolar 36 sente kadar indi. Her iki gösterge petrolün de mevcut fiyatlarının, 27 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyonların başlamasından hemen önceki seviyelere yaklaştığı kaydediliyor.

KCM Trade kurumundan kıdemli piyasa analisti Tim Waterer, yatırımcıların Doha’da yapılması beklenen görüşmelerden olumlu sonuç çıkması konusunda umutlu olduğunu ancak Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının normale döndüğüne dair henüz net bir işaret bulunmadığını ifade etti. Waterer, piyasanın temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu ancak gerilimin azaldığına dair daha somut göstergeler görülene kadar tedbiri elden bırakmayacağını belirtti.

Trump’tan Doha iddiası, Tahran’dan yalanlama

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Katar’ın başkenti Doha’da bir görüşme yapılacağını iddia etti. Trump’ın “Bu toplantı önemli olabilir de olmayabilir de; yakında göreceğiz” şeklindeki ifadeleri aktarıldı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Baghaei, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını açıklayarak bu iddiayı yalanladı.

Trump yönetiminin Doha’ya ilişkin iddialarının, İran’ın resmi makamlarınca reddedilmesine karşın piyasalarda diplomatik süreçlere yönelik beklentilerin sürdüğü gözlemleniyor. Ancak Tahran’dan gelen net ret mesajının, anlaşma iyimserliğini sınırladığı ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Çin talebi ve Hürmüz’de seyrüsefer normalleşiyor

Piyasalarda, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in alımlarına ilişkin endişelerin de sürdüğü ifade ediliyor. Sparta Commodities araştırma başkanı Neil Crosby, Çin’den kapsamlı bir petrol alım dönüşüne işaret eden yeterli kanıt bulunmadığını belirtti. Bu durumun, küresel talep görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı kaydediliyor.

Öte yandan, Reuters’in deniz taşımacılığı verilerine dayandırdığı haberde, Orta Doğulu üreticilerin Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırılara rağmen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklemesine devam ettiği belirtiliyor. Boğazdaki gemi trafiğinin geçen hafta, Şubat ayındaki çatışmaların başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı aktarılıyor. Bu veriler, ABD’nin Hürmüz’deki seyrüseferin engellendiği yönündeki iddialarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediği şeklinde yorumlanıyor.

Altında 2008’den bu yana en sert aylık düşüş

Değerli metaller piyasasında ons altının spot fiyatı, TSİ 07:20 itibarıyla yüzde 1 düşüşle 3.975 dolara geriledi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 kayıpla 3.988 dolardan işlem gördü. Altın, Haziran ayı boyunca değerinin yüzde 12,4’ünü kaybetti ve bu düşüş devam ederse, Ekim 2008’den bu yana en büyük aylık kayıp olarak kaydedilecek. Ayrıca, 2024’ten bu yana ilk çeyreklik düşüşünü yaşamaya ve 2013’ün ikinci çeyreğinden bu yana en sert mevsimsel düşüşe doğru ilerlediği gözlemleniyor.

Gümüş yüzde 1,6 düşüşle ons başına 57,35 dolara, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.566,90 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,5 değer kazanarak 1.219,55 dolara yükseldi. Her üç metalin de aylık ve üç aylık dönemde düşüş kaydetme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Marex kurumundan analist Edward Meir, yüksek enflasyon, daha yüksek faiz oranı beklentileri ve güçlü doların, altın fiyatlarını yükselten tüm olağan destekleyici faktörleri baskıladığını ifade etti. CME Group’un FedWatch verilerine göre, piyasa işlemcileri bu yıl üç faiz artışı öngörüyor ve Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 64 civarında hesaplıyor.

Doların gücü ve Fed politikaları altını baskılıyor

Yatırımcıların, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri ve tarım dışı istihdam raporunu beklediği belirtiliyor. Bu verilerin, Fed’in para politikası izleğine ilişkin daha net bir değerlendirme sunması bekleniyor. Güçlü dolar endeksinin, ons altını diğer para birimlerindeki yatırımcılar için daha pahalı hale getirdiği ve bu durumun talebi sınırladığı kaydediliyor.

OCBC’den kıymetli metaller stratejisti Christopher Wong, altın piyasasının yükseliş trendine dönmesi için reel getirilerin düşmesi, doların zayıflaması veya Fed’in sıkılaştırma beklentilerinin azalmasından en az birinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Wong, aksi takdirde fiyatların büyük olasılıkla önceki zirvelerin altında seyretmeye devam edeceğini ifade etti.