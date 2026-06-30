ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a yetki genişlemesi: "Bağımsız yargı" masalı sona erdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık yetkilerinin kapsamına ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Federal Ticaret Komisyonu üyesi Rebecca Slaughter'ın görevden alınmasına ilişkin davada, başkanın bağımsız kurum üyelerini herhangi bir gerekçe göstermeksizin görevden alabileceğine hükmetti. Karar, 1935 yılına dayanan ve başkanın bu tür görevden almaları "haklı sebep" koşuluna bağlayan önceki içtihadı geçersiz kıldı.

Altı lehte, üç aleyhte oyla alınan kararda, mahkemenin çoğunluk görüşünde, başkanın yetki alanına giren görevleri yürüten kişilerin doğrudan başkan tarafından görevden alınabileceği ifade edildi. Kararın, başkanlık sisteminde yürütme organının kurumlar üzerindeki kontrolünü önemli ölçüde artırdığı ve bağımsız kurumların siyasi müdahaleye daha açık hale geldiği değerlendiriliyor.

Trump: "Tarihi ve emsalsiz bir karar"

Donald Trump, kararın ardından yaptığı açıklamada, bu kararı "tarihi ve emsalsiz" olarak nitelendirdi. Trump, ABD başkanlarının 1930'lardan bu yana bu kararı beklediğini belirterek, bunu başkanlık yetkilerine ilişkin en önemli kararlardan biri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Trump'ın bu açıklamalarının, yürütme organının yetkilerini genişletme yönündeki uzun süredir devam eden siyasi hedefinin bir yansıması olduğu ifade ediliyor.

Liberal yargıçlardan sert muhalefet

Karara muhalefet şerhi koyan üç liberal yargıçtan biri, çoğunluğun karar gerekçesini "dengesiz" bulduğunu belirterek, bu kararın "kaosa" yol açabileceği uyarısında bulundu. Muhalif yargıçların, bağımsız kurumların siyasi baskılardan uzak kalabilmesi için belirli bir düzeyde güvenceye ihtiyaç duyduğunu savunduğu ve bu kararın kurumların tarafsızlığını zedeleme riski taşıdığını ifade ettiği kaydedildi.

Senato'daki Demokrat lider de kararı eleştirerek, bunun Trump'a federal bağımsız kurumlar üzerinde aşırı bir yetki verdiğini savundu. Demokratların, bu kararın başkanlık makamını güçlendirmenin ötesinde, Kongre'nin denetim yetkisini de zayıflatabileceği yönündeki endişelerini dile getirdiği belirtiliyor.

Federal Rezerv için istisna

Mahkeme, aynı gün içinde Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alınması talebine ilişkin ayrı bir karar daha verdi. Mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden almasını "herhangi bir sebeple veya sebepsiz" olarak nitelendirerek reddetti. Trump, Ağustos ayında Cook'u emlak dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden alma talimatı vermiş, ancak mahkeme bu kararı dava sonuçlanana kadar askıya almıştı.

Cook, kararı memnuniyetle karşılayarak, bunun Federal Rezerv'in kararlarını siyasi müdahalelerden uzak bir şekilde alma konusundaki bağımsızlığını teyit ettiğini belirtti. Mahkeme, Trump'ın Cook'a yasaların gerektirdiği usuli güvenceleri sağlamadığına hükmetti. ABD yasalarının başkana Yönetim Kurulu üyelerini "haklı sebep" ile görevden alma yetkisi tanıdığı, ancak mahkemenin bu koşulun yerine getirilmediğine karar verdiği aktarılıyor.