Lübnan Meclis Başkanı: Hükümet tuzağa düşmemeli, Siyonistlerle anlaşmamalı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan hükümeti ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. El-Ahbar gazetesinin aktardığına göre Berri, anlaşmanın ABD ile İran arasındaki mutabakat sürecini zayıflatmaya yönelik olarak tasarlandığını ifade etti. Berri, Lübnan'da ilk kez böyle bir açıklama yapan üst düzey bir yetkili olarak, hükümetin bu adımına karşı çıktığını ve imzacıların kendisini ve büyük bir parlamento grubunu karşılarında bulacağını belirttiği aktarıldı.

Berri, anlaşmanın Lübnan'ın ulusal denge çekirdeğine zarar verdiğini ve 17 Mayıs 1983 tarihli anlaşmadan bile daha tehlikeli olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı, bu anlaşmanın iç istikrarı tehdit ettiğini ve kaosa ya da iç çatışmaya yol açabilecek her türlü hareketi reddettiğini yineledi.

Başbakan'a mesaj: "Bu anlaşmadan çıkın"

Berri'nin görüştüğü kişiler tarafından aktarılan bilgilere göre, Meclis Başkanı Başbakan Nevvaf Selam ile yaptığı görüşmede, "Başbakan beni aradı ve halkı sakinleştirip sokaklardan çektiğim için teşekkür etti. Ben de ona 'çok iyi, bu anlaşmadan çıkın' dedim" ifadelerini kullandı. Berri, anlaşmayı hazırlayanların kendisini ve çok sayıda milletvekili karşılarında bulacağını belirterek, bu kişilerin "tehlikeli bir işe" bulaştıklarını kaydetti.

Berri, iç çatışma riskine ilişkin uyarısını yineleyerek, "Bu anlaşmayı hazırlayanlar iç fitneyi alevlendirmek istiyor, ama ben bunu istemiyorum ve durumun patlamasını önlemek için çaba gösteriyorum. Hizbullah da iç durumu yatıştırmak için uğraşıyor" dedi. Meclis Başkanı, anlaşmayı hazırlayanların, kendisinin onaylamadığı ve 1983 anlaşmasından bile kötü olduğunu düşündüğü bir metinde ısrar ettiğini belirtti.

Ordu ve komutanına yönelik tehdit uyarısı

Berri, Lübnan ordusunun zayıflatılmasına yönelik girişimlere karşı da uyarıda bulundu. Meclis Başkanı, "En büyük tehlike, Lübnan ordusunu zayıflatma girişiminde veya Komutan General Rodolf Haykal'ın görevden alınması tartışmalarının başlatılmasında yatıyor. Orduya veya komutanına zarar vermek isterlerse asla sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD içindeki rekabet bölgeye maliyet çıkaracak

Berri, anlaşmanın daha geniş bir bölgesel denklemin parçası olduğunu savundu. Meclis Başkanı, bu anlaşmanın aslında İran ile ABD arasındaki mutabakat sürecini zayıflatmak için tasarlandığını ve bölgeyi zorlu ve uzun bir sürece sokabileceğini ileri sürdü.

Berri, ABD yönetimi içinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başkan Yardımcısı JD Vance arasında bir rekabet yaşandığını ve bu rekabetin uzun sürebileceğini belirtti. Meclis Başkanı, "Bu rekabet belki uzun süre devam eder ve bu arada ABD'nin iç gerilimlerinin ve İsrail ile ilişkilerindeki gerginliğin bedelini bölge ödeyecek" uyarısında bulunduğu aktarıldı.