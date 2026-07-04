Tahran’da Şehit Lider İçin Milyonluk Veda: Direnişin Kalbi Musalla’da Attı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran, bugün İslam ümmetinin hafızasına kazınacak tarihi bir veda gününe tanıklık ediyor. İran İslam Devrimi’nin mücahit ve şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile ailesi için düzenlenen veda töreni, 13 Tir 1405 Cumartesi sabahı, hicri takvime göre Muharrem ayının 19’uncu gününde, başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda başladı.

Törenin ilk saatlerinden itibaren Musalla çevresi ve Tahran’ın ana caddeleri, şehit lidere son görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca yaslıyla doldu. Katılımcılar, Ayetullah Hamenei’nin devrim, İslam dünyası ve direniş cephesi için taşıdığı sembolik mirası anarken, tören alanında derin bir hüzün ve güçlü bir direniş ruhu hâkim oldu.

İmam Mücahit ve Şehit Ayetullah el-Uzma Hamenei’nin kanlı yükselişini anma komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, veda, cenaze merasimi, cenaze namazı ve defin programı birkaç güne yayılacak şekilde planlandı. Buna göre 13 ve 14 Tir 1405, yani Muharrem ayının 19 ve 20’nci günlerinde naaşlarla vedalaşma törenleri Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda yapılacak.

Program kapsamında 15 Tir Pazartesi günü Tahran’da büyük cenaze yürüyüşü düzenlenecek. Ardından 16 Tir Salı günü Kum kentinde bir başka cenaze merasimi gerçekleştirilecek. 18 Tir Perşembe günü, Muharrem ayının 24’üncü gününde ise Meşhed kentinde son teşyi töreni yapılacak ve şehit liderin naaşı İmam Rıza Türbesi’nde defnedilecek.

Bununla birlikte, şehit lider için İran sınırları dışında da anma ve veda programları düzenlenecek. Açıklanan programa göre 17 Tir Çarşamba günü Irak’ın kutsal şehirleri Necef ve Kerbela’da Ayetullah Hamenei için veda ve cenaze törenleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, dün 12 Tir Cuma günü Tahran’da dünyanın farklı ülkelerinden gelen devlet başkanları, üst düzey yetkililer, dinî liderler, mezhep temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla resmî saygı töreni düzenlendi. Bu tören, şehit liderin yalnızca İran halkı nezdindeki yerini değil, aynı zamanda bölgesel direniş ekseninde ve İslam dünyasının geniş kesimlerinde taşıdığı siyasi, dinî ve sembolik ağırlığı da ortaya koydu.

Tahran’daki milyonluk katılım, Ayetullah Hamenei’nin ardından İran halkının birlik mesajı verdiği, direniş çizgisinin ise matem atmosferinde yeniden vurgulandığı tarihi bir sahne olarak değerlendiriliyor.