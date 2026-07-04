ABD'den Şehit İmam'ın cenaze törenine katılımı engelleme kampanyası; 13 ülke geri adım attı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'li üst düzey yetkililerin, İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenlerine katılımı engellemek için yoğun bir diplomatik baskı kampanyası yürüttüğü bildirildi. Tasnim Haber Ajansı'nın İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre, kampanya Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin dünya genelindeki büyükelçileri tarafından koordine edildi ve ülkelere kalkınma yardımlarının kesileceği ve ikili ilişkilerin zarar göreceği yönünde açık tehditler içerdiği kaydedildi.

26 Haziran'da Rubio'nun tüm ABD büyükelçiliklerine ve diplomatik misyonlarına gizli bir direktif gönderdiği öğrenildi. Direktifte, ABD'nin çeşitli imkânlarının kullanılarak ev sahibi ülke yetkililerine İran'ın cenaze törenine katılımın "ABD tarafından dostane olmayan bir eylem olarak kabul edileceği ve ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlar doğuracağı" yönünde telkinde bulunulması talimatı verildiği ifade ediliyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen iki Arap diplomat, Rubio'nun en az beş Arap ülkesindeki mevkidaşlarını bizzat arayarak katılımdan uzak durmaları yönünde baskı yaptığını doğruladı. Afrika ülkelerindeki ABD büyükelçilerinin ise daha da ileri giderek, ev sahibi ülkelerin Tahran'a temsilci göndermesi halinde Amerikan kalkınma yardımlarını kesecekleri tehdidinde bulundukları aktarılıyor.

Yoğun ABD baskısı sonucunda, aralarında üç Doğu Avrupa ülkesi, beş Afrika ülkesi, iki Basra Körfezi Arap ülkesi ve iki büyük Doğu Asya ülkesinin bulunduğu en az 13 ülkenin cenaze törenine katılmaktan çekildiği belirtiliyor. Bu ülkelerden bazılarının aracılar veya Cenevre ile New York'taki diplomatik misyonları aracılığıyla özür mesajları gönderdikleri ve kararlarını meşrulaştırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Bazı ülkelerin ise Tahran'daki daha düşük seviyeli diplomatlarını törene göndermeyi önerdiği ancak İran'ın bu katılımı kabul etmediği ifade ediliyor.

Bu gelişmeler, Ayetullah Hamaney'in 28 Şubat'ta, ülkeye karşı başlatılan saldırı savaşının ilk gününde gerçekleştirilen ABD-İsrail ortak hava saldırısında şehit edilmesinin ardından İran'ın tarihi cenaze törenine hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Washington'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen 100'den fazla ülkeden temsilcilerin törenlere katıldığı ve bunun şehit liderlere duyulan küresel saygıyı gösterdiği vurgulanıyor. Gözlemciler, bu katılım oranının ABD'nin diplomatik baskı politikasının başarısızlığını gözler önüne serdiği şeklinde değerlendiriyor.

On milyonlarca yaslıyı bir araya getirmesi beklenen cenaze törenlerinin birkaç gün süreceği, naaşın önce Tahran'da teşhir edileceği ve daha sonra İmam Rıza'nın kutsal türbesinin yakınına defnedilmek üzere Meşhed'e nakledileceği açıklandı.

İranlı yetkililer, bu törenler sırasında ABD ve İsrail'in herhangi bir provokasyonuna karşı uyarılarda bulundu. Analistler, ABD'nin bu yoğun diplomatik baskı kampanyasının, Washington'ın bölgedeki artan izolasyonunu ve uluslararası toplum nezdindeki güvenilirlik kaybını derinleştirdiğine işaret ediyor.