Trump’tan seçim itirafı: Bu sefer kaybedebiliriz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin “altın çağının” başladığını iddia ederken, aynı konuşmada Cumhuriyetçi Parti’nin yaklaşan ara seçimlerde yenilgi riskiyle karşı karşıya olduğunu itiraf etti. El Cezire’nin aktardığına göre Trump, “Eğer akıllıca davranmazsak, önümüzdeki ara seçimlerde kaybedebiliriz” ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında Demokratların iktidara gelmesi durumunda, Cumhuriyetçilerin gelecekteki seçimlerdeki şansını ortadan kaldıracak reformlar yapacağını öne sürdü. Ancak analistler, bu açıklamaların Beyaz Saray’ın kendi tabanındaki olası bir erozyona duyduğu endişeyi yansıttığını belirtiyor.

ABD Başkanı, ülkesinin insanlığa yaptığı katkılar konusunda ise “Hiçbir ülke Amerika kadar iyi ve olumlu yardımlarda bulunmadı” şeklinde konuştu. Trump’a göre, ABD’nin inşa ettiği model “dünyada egemen bir model değil, eşsiz bir istisna” olarak nitelendirildi. Ancak bu değerlendirmenin, ABD’nin son yıllarda Ortadoğu ve Latin Amerika’daki askeri müdahaleleriyle çeliştiği gözlemleniyor.

Trump’ın konuşmasının dikkat çeken bir diğer boyutu, “komünizm tehdidi” vurgusu oldu. Trump, Soğuk Savaş’ın bitiminden on yıllar sonra ABD’nin yeniden “komünizm saldırısı” ile karşı karşıya olduğunu iddia etti. Ülkeye yeni gelenlerin “komünist düşünceleri” benimsediğini ve bunun Amerikan yaşam tarzıyla çeliştiğini savunan Trump, “Komünizmi kökünden söküp atacağız” dedi. Gözlemciler, bu söylemin iç siyasette kutuplaşmayı artırmaya yönelik bir strateji olarak okunduğunu ifade ediyor.

Trump’ın İran ve Venezuela’ya yönelik açıklamaları da tartışma yarattı. İran’a “ağır darbeler vurduklarını” ve Tahran yönetiminin “siyasi çözüme aşırı istekli” olduğunu iddia eden Trump, Venezuela operasyonu için ise “Bir günlük çatışmayla işi bitirdik” ifadesini kullandı.

İran’a yönelik en dikkat çekici sözleri ise “taziye törenleri için bir haftalık mühlet tanınmasının bir lütuf olduğu” yönündeki açıklaması oldu. Bu ifade, bazı uluslararası gözlemciler tarafından “emperyalist dayatma” olarak değerlendirilirken, Trump’ın bu söyleminin müzakerelerin seyrini olumsuz etkileyebileceği kaydediliyor.

Trump’ın hem içeride “komünizm tehdidi” hem de dışarıda “zafer” söylemini bir arada kullanması, Beyaz Saray’ın seçim öncesi hem tabanını motive etme hem de dış politikada meşruiyet arayışı olarak yorumlanıyor. Ancak bu açıklamaların, ABD’nin kendi içindeki ekonomik eşitsizlikler ve toplumsal bölünmelerle çeliştiği eleştirmenler tarafından dile getiriliyor.