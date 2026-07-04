Medvedev'den Tahran'da destek mesajı: İran ABD karşısında zafer kazanacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İslam Devrimi'nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da, İran milletinin ABD karşısında zafer kazanacağını belirtti. Medvedev, Telegram kanalından yayımladığı videoda, Şehit Ayetullah Hamanei'in şehadetinden duyulan üzüntünün İran halkını birleştirdiğini ve İran'ın ABD ile diğer ülkelerin baskısına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Medvedev, Rusya Federasyonu liderliği ve halkı adına en derin taziyelerini sunduğunu belirtti. Medvedev'in bu açıklamaları, ABD-İsrail saldırganlığıyla başlayan 40 günlük savaşın ardından ateşkes ve mutabakat zaptıyla sonuçlanan süreçte, yabancı heyetlerin Hamaney'in cenaze törenlerine katıldığı bir dönemde kaydedildi.

Pezeşkiyan ile görüşme

Rus yetkili, törenin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan'ın, Rus hükümetine ve halkına, İslam Devrimi Lideri'nin şehadeti ve son savaşın ardından gösterdikleri destek ve taziyeleri için teşekkür ettiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran ile Moskova arasındaki stratejik anlaşmaların, özellikle ekonomi, ticaret, enerji ve transit alanlarında hızlandırılması çağrısında bulundu. Pezeşkiyan'ın, "İki ülke arasında ekonomik, ticari, enerji ve transit işbirliğini genişletmek için geniş bir potansiyel bulunuyor; bu potansiyelin mevcut anlaşmalar çerçevesinde daha kararlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor" dediği aktarıldı.

Ayrıca Pezeşkiyan'ın, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun önemine işaret ettiği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) aracılığıyla daha yakın işbirliği yapılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Medvedev'den saldırganlığa kınama

Medvedev, görüşmede Devlet Başkanı Putin ve Rus hükümetinin, Lider, askeri komutanlar, yetkililer, bilim insanları ve özellikle son ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için taziyelerini iletti. Rus yetkilinin, son ABD ve İsrail saldırganlığını uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı bularak kınadığı ve bu saldırının bölgesel ve küresel barış ile istikrarı tehdit ettiğini vurguladığı belirtiliyor.

Medvedev, İran'ın saldırganlığa verdiği karşılığa atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Halkın, kurumlarına ve ülkelerine verdiği yaygın destek, İran İslam Cumhuriyeti'nin istikrarı ve gücünün korunmasında belirleyici bir rol oynadı ve bu ulusal birlik saygıya ve takdire layıktır."

İşbirliği ve de-dolarizasyon vurgusu

Medvedev, Moskova'nın İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını tam olarak uygulama ve ortak çıkar alanlarında işbirliğini genişletme taahhüdünü yineledi. Bu kapsamda, ikili ve çok taraflı ticarette ulusal para birimlerinin daha geniş kullanımı ve ABD doları merkezli finansal sisteme bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade ettiği aktarılıyor.