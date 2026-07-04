İran'dan intikam mesajı: Modern tarihin en büyük terör eylemi cevapsız kalmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Güvenlik Bakanlığı, şehit lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenleri vesilesiyle yayımladığı açıklamada, ABD ve İsrail'in ortak saldırısını "modern tarihin en büyük suçu ve terör komplosu" olarak nitelendirdi. Bakanlık açıklamasında, "İran halkının ve dünya özgür insanlarının kalpleri, bu suçun faillerinden intikam almadıkça şifa bulmayacaktır" ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Şehit liderin ve mazlum şehitlerin kanının intikamının kaçınılmaz olduğu" vurgulandı.

Pezeşkiyan: "Tüm güçlere karşı durdu"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise törendeki konuşmasında, şehit Hamaney'in tüm güçlere karşı durarak İran'ın ve Müslümanların bağımsızlığı ve özgürlüğünü savunduğunu ifade etti. Pezeşkiyan'ın, şehit liderin direniş mirasının devam edeceğine vurgu yaptığı aktarılıyor.

Arağçi: "İzzet ve yücelik mirası"

Dışişleri Bakanı Abbas Arağçi de Hamaney'in, İran ve İranlılar için "izzet ve yücelik" istediğini ve bunun dost ve düşman tarafından kabul edildiğini belirtti. Arağçi'nin, şehit liderin ulusal ve uluslararası alanda bıraktığı etkinin altını çizdiği kaydediliyor.

Bu açıklamalar, şehit lider Ayetullah Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD-İsrail ortak saldırısında şehit olmasının ardından düzenlenen cenaze törenleri sırasında geldi. Törenlere İran'dan ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin katıldığı ve uluslararası toplumdan geniş bir katılım olduğu belirtiliyor.