Trump ve Bin Selman'dan İran ve Hürmüz Boğazı gündemli görüşme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok uluslararası konu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Bin Selman, Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve özellikle ABD ile İran arasındaki müzakereler gündeme geldi. Tarafların, deniz ulaşım güvenliğinin ve stratejik deniz yollarının korunmasının önemine vurgu yaptığı, bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirecek adımların desteklenmesi konusunda görüş birliği ifade ettiği aktarıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesini değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla ortak istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Görüşmeler, Trump yönetiminin İran'dan Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açık olduğunu ilan etmesini ve ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulacağı yönünde açıklama yapmasını talep ettiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD merkezli Axios'un üç Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington'un söz konusu talepleri Tahran'a doğrudan ve bölgesel arabulucular aracılığıyla ilettiği bildirildi.

Gözlemciler, ABD-Suudi temaslarının Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler ve İran ile yürütülen diplomatik temasların yoğunlaştığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekiyor.