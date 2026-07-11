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Video / Necef Havalimanı'nda İran'dan Gelen Şehit Liderin Naaşını Taşıyan Uçağa Yoğun İlgi

11 Temmuz 2026 - 18:11
News ID: 1838821
Video / Necef Havalimanı'nda İran'dan Gelen Şehit Liderin Naaşını Taşıyan Uçağa Yoğun İlgi

İran'dan Necef Havalimanı'na ulaşan ve "şehit liderin" Cenazesi taşıdığı belirtilen uçağın inişinin ardından, havalimanında bulunan çok sayıda kişi uçağa doğru yöneldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'dan Irak'ın Necef kentindeki havalimanına gelen ve "şehit liderin mübarek naaşını" taşıdığı belirtilen uçağın inişinin ardından, havalimanında duygusal anlar yaşandı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, havalimanında bulunan kalabalık, uçağın aprona ulaşmasının ardından uçağa doğru yönelerek yoğun ilgi gösterdi.

Olay sırasında çok sayıda kişinin uçağa yaklaşmaya çalıştığı görülürken, havalimanındaki atmosferin büyük ölçüde duygusal ve yoğun katılımlı olduğu ifade edildi.

Yetkililer tarafından olayla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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