Vieo / Bahreyn Halkı, Al-i Halife Tehditlerine Rağmen İkinci Gün de Yas Tuttu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’de halk, Al-i Halife rejiminin baskı ve tehditlerine karşın ikinci gün de sokaklarda ve çeşitli bölgelerde yas etkinliklerine katıldı. Katılımcılar, İran’ın şehidi için düzenlenen anmalarda duygularını ifade ederken, rejimin uyarılarına rağmen programların sürdüğü bildirildi.