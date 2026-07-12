  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Vieo / Bahreyn Halkı, Al-i Halife Tehditlerine Rağmen İkinci Gün de Yas Tuttu

12 Temmuz 2026 - 17:16
News ID: 1839197
Vieo / Bahreyn Halkı, Al-i Halife Tehditlerine Rağmen İkinci Gün de Yas Tuttu

Bahreyn halkı, Al-i Halife rejiminin tehditlerine rağmen, İran’ın şehidi için ikinci gün üst üste yas ve anma programları düzenledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’de halk, Al-i Halife rejiminin baskı ve tehditlerine karşın ikinci gün de sokaklarda ve çeşitli bölgelerde yas etkinliklerine katıldı. Katılımcılar, İran’ın şehidi için düzenlenen anmalarda duygularını ifade ederken, rejimin uyarılarına rağmen programların sürdüğü bildirildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha