Video / Şehit Lider ve Ailesi, İmam Rıza (a.s) Türbesi’nde Ebedi İstirahatgahına Kavuştu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şehit liderin cenaze töreni, İmam Rıza Caddesi boyunca binlerce kişinin katılımıyla büyük bir vakar ve hüzün içinde gerçekleştirildi. Cenaze alayı boyunca yürüyen kalabalık, şehidin davasına ve kanının intikamına dair mesajlar içeren “kan davası” sembollü bayraklarla yürüyüşe damga vurdu.

Törenin ardından şehidin ve ailesinin naaşları, kutsal İmam Rıza (a.s) Türbesi’nin manevi atmosferinde, Daru'z-Zikr Revakı içerisinde yer alan ebedi istirahatgahlarına nakledildi. Bu arada, Bahreyn’de de halk, Al-i Halife rejiminin tüm güvenlik tehditlerine ve baskılarına meydan okuyarak, şehidin anısına düzenlenen yas etkinliklerini ikinci gün de kararlılıkla sürdürdü.