Yavuzyılmaz’dan Petrol Boru Hattı Davasıyla İlgili Önemli Açıklama: “Nihai Karara Ulaşıldı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’nin enerji diplomasisinde uzun süredir gündemde olan Irak ile ham petrol boru hattı konusundaki tahkim süreciyle ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, Paris İstinaf Mahkemesi’nde görülen davada nihai karara ulaşıldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı ve yaptığı basın açıklaması aracılığıyla, yıllardır iki ülke arasında gerilime neden olan ve Türkiye’nin tazminat ödeme yükümlülüğüyle gündeme gelen boru hattı davasında sona gelindiğini belirtti. Paris İstinaf Mahkemesi’nin davanın esasına ilişkin nihai kararını verdiğini ifade eden Yavuzyılmaz, kararın Türkiye’nin enerji politikaları ve bütçe dengesi açısından önemine dikkat çekti.

Türkiye ile Irak arasında süregelen boru hattı anlaşmazlığı, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) Ceyhan limanına akan petrolün, Bağdat yönetiminin onayı olmaksızın sevk edilmesi üzerine çıkmıştı. Irak hükümeti, bu durumu ihlal olarak nitelendirerek Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurmuş, dava süreci iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerde uzun süre belirleyici bir faktör olmuştu.

CHP’nin Takibi Sürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, partisi adına konuyu yakından takip ettiklerini ve kararın içeriğiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında şeffaflık beklediklerini yineledi. Yavuzyılmaz, “Sürecin tüm boyutlarını incelemeye ve sorumluların ortaya çıkarılması konusunda denetim görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından, mahkeme kararının Türkiye’nin ödemesi gereken olası tazminat miktarları ve enerji nakil hatlarının geleceği üzerindeki etkilerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.