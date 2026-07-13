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Suudi Arabistan Ordusu Sanaa Uluslararası Havalimanını Bombaladı

13 Temmuz 2026 - 16:32
News ID: 1839707
Suudi Arabistan Ordusu Sanaa Uluslararası Havalimanını Bombaladı

Yemen’deki Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu tarafından yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan ordusuna ait hava unsurlarının Sanaa Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığı bildirildi. Saldırının, bölgedeki diplomatik temasların ardından ülkeye dönen heyetlerin geçişini engelleme amacı taşıdığı ancak operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de gerilim, stratejik öneme sahip Sanaa Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirilen hava saldırısıyla yeniden tırmandı. Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerin havalimanı altyapısını hedef alan bir bombardıman düzenlediğini kamuoyuna duyurdu.

Siyasi Büro’dan yapılan açıklamada, saldırının zamanlamasına dikkat çekildi. Edinilen bilgilere göre, bombardımanın temel amacı dış temaslarını tamamlayarak ülkeye dönmekte olan hükümet heyetlerinin havalimanına iniş yapmasını engellemekti. Ensarullah yetkilileri, bu girişimi “siyasi diyaloğu ve hareket özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik beyhude bir çaba” olarak nitelendirdi.

Açıklamanın devamında, saldırının havalimanındaki operasyonel süreci durduramadığı ve heyetlerin güvenli bir şekilde ülkeye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Suudi Arabistan kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki yerel kaynaklar patlamaların ardından havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını aktarıyor.

Söz konusu hamle, Yemen’deki barış arayışlarının ve ateşkes görüşmelerinin hassas bir dengede ilerlediği bir dönemde gerçekleşmesi bakımından bölgedeki siyasi atmosferi yeniden hareketlendirdi. Havalimanına yönelik bu tür müdahalelerin, insani yardım koridorları ve sivil uçuş trafiği üzerindeki etkileri ise yakından takip ediliyor.

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