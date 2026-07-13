Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla gündeme getirdiği yerli Patriot füzesi üretimi projesinin önündeki teknik ve bürokratik engeller netleşmeye başladı. Rus haber ajansı Sputnik tarafından paylaşılan detaylı analiz, Kiev yönetiminin gerekli lisans izinlerini hemen alsa bile üretime geçmesinin yıllar alacağını gösteriyor.

Söz konusu analize göre, Patriot gibi karmaşık hava savunma sistemlerinin yerli imkanlarla üretilebilmesi için sadece hukuki onaylar yeterli olmuyor. Üretim sürecinin başlaması; teknoloji transferinin tamamlanması, özel parça tedarik zincirlerinin kurulması ve mevcut fabrikaların bu teknolojiye uyumlu hale getirilmesi gibi uzun vadeli adımları gerektiriyor. Bu hazırlık evresinin ise en iyimser senaryoda bile 3 ila 4 yıldan önce tamamlanamayacağı belirtiliyor.

Kiev yönetimi, batılı müttefiklerinden hava savunma sistemleri tedarik etmekte zaman zaman lojistik tıkanıklıklar yaşıyor. Bu durum, Ukrayna savunma sanayisini kritik füze sistemlerini kendi sınırları içinde üretme arayışına yönlendirmişti. Ancak hazırlanan raporlar, yerli üretim alternatifinin kısa vadede sahada bir çözüm sunamayacağını ortaya koyuyor.

Konuya yakın kaynaklar, üretim sürecinin uzamasındaki en büyük etkenin, füze güdüm sistemleri ve radar entegrasyonu gibi yüksek teknoloji gerektiren bileşenlerin yerlileştirilmesindeki zorluklar olduğunu ifade ediyor. Washington yönetiminin ise hassas askeri teknolojilerin paylaşımı konusunda henüz resmi bir onay vermediği biliniyor.