Senatör Lindsey Graham’ın Ölümüne İlişkin Şüpheli İddialar Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD siyaset dünyasında yankı uyandıran Senatör Lindsey Graham’ın ölümü, resmi açıklamaların ötesinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Graham’ın evinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönündeki bildirimler, eski CIA analisti Larry C. Johnson tarafından sert bir şekilde sorgulandı.

Johnson, Graham’ın ölümüne ilişkin sunulan resmi raporların mevcut fiziksel veriler ve olay yeri dinamikleriyle uyuşmadığını savundu. Yapılan açıklamalarda, ölümün gerçekleştiği iddia edilen koşulların ve zaman çizelgesinin, biyolojik ve fiziksel gerçeklerle çeliştiğini belirten Johnson, olayın şeffaf bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu iddialar, Graham’ın ani vefatının ardından sosyal medyada ve siyasi çevrelerde hızla yayıldı. Resmi makamlar ölüm nedenini kesin bir şekilde kalp krizi olarak tanımlarken, Johnson’ın sunduğu karşı argümanlar olayın arka planına dair soru işaretlerini artırdı.

Şu ana kadar Washington kanadından Johnson’ın iddialarına yönelik doğrudan bir yalanlama veya ek bir soruşturma başlatıldığına dair resmi bir yanıt gelmiş değil. Ancak, bir eski istihbarat mensubunun doğrudan isimlendirilerek yaptığı bu açıklamalar, Graham’ın vefatıyla ilgili tartışmaların siyasi bir boyut kazanmasına neden oldu.