Gazze’de Yardım Dağıtımında Dengesizlik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde insani yardım faaliyetlerine ilişkin yeni bir tartışma gündeme geldi. Gazze merkezli Felesteen News’te yer alan değerlendirmede, yardım ve su tankerlerinin büyük ölçüde Gazze kentindeki yoğun yerinden edilme alanlarına sevk edildiği, ancak sözde “sarı hat” çevresinde bulunan yerleşimlerin bu dağıtımın dışında kalmış görüntüsü verdiği belirtildi.

Haberde, son günlerde özellikle nüfusun yoğunlaştığı barınma merkezlerinde yardım hareketliliğinin arttığı, buna karşılık daha kırılgan ve ulaşımı zor bazı bölgelerde temel ihtiyaç malzemelerine erişimin sınırlı kaldığı ifade edildi. Su temini başta olmak üzere günlük yaşamı doğrudan etkileyen hizmetlerdeki bu dengesizliğin, bölgedeki insani şartları daha da ağırlaştırdığı aktarıldı.

Felesteen News’in değerlendirmesinde, yardım çalışmalarının belirli noktalarda yoğunlaşmasının sahadaki baskıyı artırdığına işaret edilirken, “sarı hat” yakınlarında yaşayan ailelerin gıda, içme suyu ve temel sağlık ihtiyaçlarına ulaşmakta daha fazla güçlük çektiği kaydedildi. Bölgede yaşayan sivillerin, yardım dağıtımının daha dengeli ve kapsayıcı biçimde yürütülmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Gazze’de süren insani kriz, yerinden edilen nüfusun artmasıyla birlikte her geçen gün daha karmaşık hale gelirken, yardım akışının hangi bölgelere ne ölçüde ulaştığı da tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Sahadaki ihtiyaçların hızla değiştiği bu süreçte, yardım organizasyonlarının öncelik listesi ve dağıtım güzergahları yakından izleniyor.