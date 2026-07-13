Gazze’de Ateşkes Dönemi Sonrası Bilanço: 1108 Ölü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde ateşkesin hayata geçmesiyle kısa süreli bir nefes alan bölge, saldırıların yeniden şiddetlenmesiyle tekrar ağır bir insani tabloyla karşı karşıya kaldı. İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin sürdürdüğü operasyonlar, özellikle sivil yerleşim alanlarında büyük yıkıma yol açtı.

Resmi kayıtlara göre, saldırıların yoğunlaştığı son süreçte 1108 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 bin 578 kişinin büyük bir kısmı, temel sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiği bölgedeki hastanelere taşınmaya çalışılıyor. Ancak yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle birçok yaralı, gerekli müdahaleyi alamazken, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Saldırılar, bölgedeki altyapıyı kullanılmaz hale getirirken, ateşkes beklentisinin karşılanamaması sivil halk üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Yerel kaynaklar, özellikle yoğun nüfuslu mahallelerdeki saldırıların durmaması halinde, insani felaketin boyutlarının çok daha geniş bir alana yayılacağı konusunda endişeli.

Uluslararası gözlemcilerin ateşkesin kalıcılığına dair çağrıları sürerken, sahadaki gerçeklik, bombardımanların hem can kaybını hem de fiziksel yıkımı ağırlaştırdığını gösteriyor. Bölgedeki mevcut durum, yardım koridorlarının güvenliğinin sağlanamaması ve saldırıların devam etmesi nedeniyle “kırılgan” olarak nitelendiriliyor.