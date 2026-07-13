ABD’de Yahudilerin İsrail’e Bakışında Kuşak Ayrımı Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de Yahudi toplumunun İsrail’e yaklaşımına ilişkin yeni bir araştırma, gençler ile ileri yaş grupları arasında dikkat çekici bir görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koydu. AP ile NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezinin ortak çalışmasına göre, İsrail’e verilen desteğin dini aidiyetin temel unsurlarından biri olup olmadığı sorusunda yaş grupları arasında açık bir mesafe oluşmuş durumda.

Anket sonuçları, daha ileri yaştaki katılımcıların önemli bir bölümünün İsrail’le bağı dini kimliğin doğal bir uzantısı olarak değerlendirdiğini gösterirken, genç kuşaklarda bu yaklaşımın daha zayıf karşılık bulduğuna işaret etti. Özellikle genç katılımcılar arasında, Yahudi kimliğinin İsrail’e koşulsuz siyasi destekle tanımlanmasına mesafeli duran görüşlerin öne çıktığı görüldü.

Araştırma, ABD’de son yıllarda hem kampüslerde hem de siyasi alanda daha görünür hale gelen tartışmaların toplum içindeki yansımalarını da gözler önüne serdi. Gazze savaşı, İsrail hükümetinin politikaları ve Washington’un Orta Doğu çizgisi etrafında büyüyen tartışmaların, kuşaklar arasındaki yaklaşım farkını daha belirgin hale getirdiği değerlendiriliyor.

Anketin işaret ettiği tablo, ABD’deki Yahudi toplumunun tek sesli bir yapı olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, özellikle genç nesillerin kimlik, inanç ve siyasal aidiyet başlıklarını önceki kuşaklardan farklı biçimde ele aldığını gösterdi. Bu değişimin, önümüzdeki dönemde hem toplumsal tartışmalara hem de Amerikan siyasetindeki İsrail başlığına doğrudan yansıması bekleniyor.