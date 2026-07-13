Hizbullah’tan Müzakere Çıkışı: “Utanç Anlaşması Çöktü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki ateşkes ve diplomatik çözüm arayışları, Hizbullah’ın son açıklamalarıyla yeni bir çıkmaza girdi. Hizbullah Milletvekili Ali Mikdad, diplomatik temasların verimliliğini ve meşruiyetini hedef alan sert ifadeler kullanarak, dış merkezlerde yapılacak yeni görüşmelerin bir sonuç getirmeyeceğini ileri sürdü.

Mikdad, müzakerelerin bir çözüm aracı olmaktan çıktığını savunarak, daha önce üzerinde durulan uzlaşma metinlerini ağır bir dille eleştirdi. Söz konusu metni “utanç anlaşması” olarak tanımlayan milletvekili, bu tür belgelerin Hizbullah’ın kırmızı çizgileriyle bağdaşmadığını ve mevcut şartlar altında bu sürecin sürdürülmesinin bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Özellikle Roma merkezli yeni bir müzakere turunun ihtimaline değinen Mikdad, bu tür girişimlerin sadece süreci uzatmak ve zaman kazanmak amacıyla yapıldığını iddia etti. Yapılan açıklamada, diplomatik masanın artık gerçekçi bir zemin sunmadığı ve sahadaki gerçeklerle örtüşmediği belirtildi.

Hizbullah cephesinden gelen bu rest, bölgedeki diplomatik trafiğin geleceği konusunda büyük bir belirsizlik yarattı. Taraflar arasında orta yol bulunamadığı ve müzakerelerin bir tıkanma noktasına geldiği gözlenirken, bölgedeki askeri hareketliliğin diplomatik çabaların önüne geçip geçmeyeceği merak konusu.