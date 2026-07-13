Belçika’dan AB’ye Sert Tepki: Yasa Dışı Yerleşim Konusunda Oyalanıyoruz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği’nin İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik yürüttüğü diplomasi, Belçika’dan gelen sert çıkışla tekrar tartışmaya açıldı. Prévot, yaptığı açıklamada Brüksel yönetiminin yaklaşımını “kemikle oyalama” olarak tanımlayarak, bu tavrın sahada hiçbir karşılığı olmadığını vurguladı.

Prévot’nun hedefinde, birliğin yıllardır süregelen kınama ve diplomatik uyarı süreçleri yer alıyor. İsrail’in işgal altındaki topraklarda sürdürdüğü yerleşim politikalarının uluslararası hukuk açısından açık bir ihlal teşkil ettiğini belirten Prévot, Avrupa’nın bu konuda yeterli siyasi iradeyi göstermekten kaçındığını ileri sürdü.

AB’nin yerleşim birimlerinin genişlemesi karşısında somut yaptırımlar uygulamak yerine, sadece söylemsel tepkilerle yetinmesinin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor. Belçika’dan gelen bu eleştiri, AB içinde İsrail politikalarına yönelik artan huzursuzluğu ve birlik içindeki farklı yaklaşımları tekrar gözler önüne serdi.

Brüksel koridorlarında yankı bulan bu açıklama, İsrail üzerindeki diplomatik baskının artırılması gerektiği yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi. Prévot’nun “yalnızca oyalanıyoruz” ifadesi, AB’nin mevcut pasif tutumunun, sahadaki gerçeklikle örtüşmediği eleştirilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.