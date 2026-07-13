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Irak Parlamentosunda Washington Ziyareti Gerilimi: Hukuk Hareketi’nden Şartlı Mesaj

13 Temmuz 2026 - 16:57
News ID: 1839734
Irak Parlamentosunda Washington Ziyareti Gerilimi: Hukuk Hareketi’nden Şartlı Mesaj

Ketaib Hizbullah’ın siyasi kanadı olan Hukuk Hareketi, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin Washington’a yapacağı ziyarete dair net bir tutum belirledi. Grup adına konuşan Milletvekili Mikdad el-Hafaci, ziyaretin ancak Irak’ın yüksek ulusal çıkarlarına hizmet etmesi durumunda desteklenebileceğini vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde Washington ile yürütülen temaslar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hukuk Hareketi Parlamento Grubu üyesi Mikdad el-Hafaci, Başbakan ez-Zeydi’nin ABD başkentine gerçekleştireceği ziyaretin içeriği ve sonuçları konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

El-Hafaci, ziyaretin sadece bir “diplomatik rutin” olamayacağını, Irak’ın çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti. Açıklamasında dış dayatmalara ve ülkenin iç işlerine yönelik her türlü müdahale girişimine kesinlikle karşı olduklarını belirten el-Hafaci, grubun bu konudaki duruşunun net olduğunu savundu.

Ziyaretin ajandasının kamuoyunda yakından takip edildiği bu dönemde, Hukuk Hareketi’nin çıkışı, hükümetin dış politika tercihlerinin meclis içindeki gruplar tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini gösteriyor. Özellikle Washington ile kurulan ilişkilerin “ulusal egemenlik” çerçevesinde yürütülmesi, grubun temel şartı olarak öne çıkıyor.

Hükümetin dış politika hamlelerinin iç siyasetteki yansımaları sürerken, el-Hafaci’nin açıklamaları, Başbakan ez-Zeydi’nin Washington dönüşü sonrasında atacağı adımların, meclisteki müttefik gruplar nezdinde nasıl karşılanacağına dair de önemli ipuçları taşıyor.

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