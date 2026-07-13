Irak Parlamentosunda Washington Ziyareti Gerilimi: Hukuk Hareketi’nden Şartlı Mesaj

El-Hafaci, ziyaretin sadece bir “diplomatik rutin” olamayacağını, Irak’ın çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti. Açıklamasında dış dayatmalara ve ülkenin iç işlerine yönelik her türlü müdahale girişimine kesinlikle karşı olduklarını belirten el-Hafaci, grubun bu konudaki duruşunun net olduğunu savundu.

Ziyaretin ajandasının kamuoyunda yakından takip edildiği bu dönemde, Hukuk Hareketi’nin çıkışı, hükümetin dış politika tercihlerinin meclis içindeki gruplar tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini gösteriyor. Özellikle Washington ile kurulan ilişkilerin “ulusal egemenlik” çerçevesinde yürütülmesi, grubun temel şartı olarak öne çıkıyor.

Hükümetin dış politika hamlelerinin iç siyasetteki yansımaları sürerken, el-Hafaci’nin açıklamaları, Başbakan ez-Zeydi’nin Washington dönüşü sonrasında atacağı adımların, meclisteki müttefik gruplar nezdinde nasıl karşılanacağına dair de önemli ipuçları taşıyor.