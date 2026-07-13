Irak Parlamentosunda Washington Ziyareti Gerilimi: Hukuk Hareketi’nden Şartlı Mesaj

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde Washington ile yürütülen temaslar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hukuk Hareketi Parlamento Grubu üyesi Mikdad el-Hafaci, Başbakan ez-Zeydi’nin ABD başkentine gerçekleştireceği ziyaretin içeriği ve sonuçları konusunda önemli bir uyarıda bulundu.
13 Temmuz 2026 - 16:57
News ID: 1839734
Ketaib Hizbullah’ın siyasi kanadı olan Hukuk Hareketi, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin Washington’a yapacağı ziyarete dair net bir tutum belirledi. Grup adına konuşan Milletvekili Mikdad el-Hafaci, ziyaretin ancak Irak’ın yüksek ulusal çıkarlarına hizmet etmesi durumunda desteklenebileceğini vurguladı.
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