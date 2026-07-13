Bölgesel Enerji Hattında Yeni Hamle: Kerkük-Banyas Boru Hattı Yeniden Canlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki enerji koridorları, jeopolitik dengeleri değiştirebilecek yeni bir projenin hazırlığıyla hareketleniyor. Middle East Eye tarafından aktarılan bilgilere göre; Irak, Suriye ve ABD, bölgedeki enerji akışını yeniden yapılandırmak amacıyla Kerkük-Banyas petrol hattını devreye sokmak için görüşmeler yürütüyor.

Yaklaşık 800 kilometrelik bir güzergâhı kapsayan bu tarihi hat, Irak’ın kuzeyindeki petrol rezervlerini doğrudan Suriye üzerinden Akdeniz’e bağlamayı hedefliyor. Projenin asıl stratejik boyutu ise enerji güvenliği ve bölgedeki nüfuz savaşlarıyla ilgili. Planın, İran’ın petrol sevkiyatında kritik bir rol oynayan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü ve bu kanal üzerinden sağladığı jeopolitik avantajı azaltmaya yönelik bir hamle olduğu ifade ediliyor.

Hattın yeniden açılması, bölgedeki enerji ticaretinin rotasını değiştirme potansiyeli taşıyor. Eğer proje hayata geçirilirse, Irak petrolünün Akdeniz üzerinden dünyaya açılmasıyla birlikte, bölgedeki enerji transferi için alternatif bir koridor daha oluşturulmuş olacak. Bu durum, mevcut enerji geçiş yollarının tekelleşmesini önleyerek, ticaret akışında yeni bir dengenin kurulmasını sağlayabilir.

Ancak projenin hayata geçirilme süreci, bölgedeki siyasi dengeler ve güvenlik koşulları nedeniyle oldukça hassas bir seyir izliyor. Irak, Suriye ve ABD’nin bu ortak girişimi, bölgedeki enerji jeopolitiğini yeniden şekillendirecek kritik bir adım olarak takip ediliyor.