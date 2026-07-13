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Hürmüz Boğazı’nda Gemi Trafiği Çöktü: Geçiş Sayısı 6’ya Geriledi

13 Temmuz 2026 - 17:12
News ID: 1839743
Hürmüz Boğazı’nda Gemi Trafiği Çöktü: Geçiş Sayısı 6’ya Geriledi

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının yeniden tırmanmasıyla birlikte, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği sert bir düşüş yaşadı. Kpler verilerine göre, boğazdan geçen gemi sayısı 6’ya kadar gerileyerek son 5 haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki askeri gerilimin tırmanması, küresel deniz ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda hareketliliği durma noktasına getirdi. ABD ve İran arasındaki sıcak çatışmaların yeniden canlanmasıyla birlikte, bölgedeki deniz trafiğinde dramatik bir azalma gözlemleniyor.

Denizcilik veri platformu Kpler tarafından paylaşılan son rakamlar, bölgedeki risk artışının doğrudan ticaret rotalarına yansıdığını kanıtlar nitelikte. Boğazdan geçiş yapan gemi sayısının sadece 6’ya düşmesi, son 5 haftalık süreçte kaydedilen en düşük trafik hacmi olarak kayıtlara geçti.

Gemilerin rotalarını değiştirmesi veya geçişlerin askıya alınmasıyla birlikte, bölgedeki enerji sevkiyat zincirinde bir tıkanıklık riski oluştu. Özellikle petrol ve doğalgaz taşımacılığının yoğun olduğu bu güzergâhta, gemi trafiğindeki bu keskin düşüş, denizcilik şirketlerinin bölgedeki güvenlik risklerini en üst seviyeye çıkardığını gösteriyor.

Söz konusu azalma, sadece bir trafik düşüşü değil, aynı zamanda küresel enerji piyasaları için de ciddi bir belirsizlik sinyali olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin seyri, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin ne zaman normale döneceğini belirleyecek temel unsur olarak takip ediliyor.

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