Hürmüz Boğazı’nda Gemi Trafiği Çöktü: Geçiş Sayısı 6’ya Geriledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki askeri gerilimin tırmanması, küresel deniz ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda hareketliliği durma noktasına getirdi. ABD ve İran arasındaki sıcak çatışmaların yeniden canlanmasıyla birlikte, bölgedeki deniz trafiğinde dramatik bir azalma gözlemleniyor.

Denizcilik veri platformu Kpler tarafından paylaşılan son rakamlar, bölgedeki risk artışının doğrudan ticaret rotalarına yansıdığını kanıtlar nitelikte. Boğazdan geçiş yapan gemi sayısının sadece 6’ya düşmesi, son 5 haftalık süreçte kaydedilen en düşük trafik hacmi olarak kayıtlara geçti.

Gemilerin rotalarını değiştirmesi veya geçişlerin askıya alınmasıyla birlikte, bölgedeki enerji sevkiyat zincirinde bir tıkanıklık riski oluştu. Özellikle petrol ve doğalgaz taşımacılığının yoğun olduğu bu güzergâhta, gemi trafiğindeki bu keskin düşüş, denizcilik şirketlerinin bölgedeki güvenlik risklerini en üst seviyeye çıkardığını gösteriyor.

Söz konusu azalma, sadece bir trafik düşüşü değil, aynı zamanda küresel enerji piyasaları için de ciddi bir belirsizlik sinyali olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin seyri, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin ne zaman normale döneceğini belirleyecek temel unsur olarak takip ediliyor.