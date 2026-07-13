Video / ABD’li Yetkililerden İran’ın Füze Saldırıları Hakkında İtiraf

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD medyasında ve siyasi çevrelerinde, İran’ın füze saldırılarının etkinliği üzerine yapılan değerlendirmeler dikkat çekiyor. Yayınlanan görüntüler ve yetkili açıklamaları, saldırıların savaşın dinamiklerini değiştirdiğine yönelik itirafları gözler önüne seriyor.

Öte yandan, Washington yönetiminin İran ile izleyeceği stratejiye ilişkin tartışmalar sürerken, ABD siyasetinde izlenecek yol ve olası sonuçlar konusunda büyük bir belirsizlik ve fikir ayrılığı hakim.