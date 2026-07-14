Ankara Zirvesi Sonrası NATO’ya Sert Eleştiri: Foreign Policy İttifakı “Hasta Bir Köpek Yavrusu” Olarak Tanımladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi, ittifakın gelecek vizyonu ve iç bütünlüğü açısından tartışmaları beraberinde getirdi. Foreign Policy dergisi tarafından yayımlanan değerlendirmede, zirvenin ittifak içerisindeki yapısal sorunlara somut çözümler üretmek yerine, derin gerilimleri görmezden gelmeyi tercih ettiği savunuldu.

Analizde, NATO’nun sergilediği tutum sert bir dille eleştirilerek, ittifak için “hasta bir köpek yavrusu” ifadesi kullanıldı. Dergi, zirvenin krizleri çözmek yerine yalnızca ertelediğini belirterek, bu durumun uzun vadede ittifakın caydırıcılığına zarar vereceği uyarısında bulundu.

Üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının zirve gündeminin önüne geçtiği vurgulanırken, Foreign Policy, NATO’nun mevcut durumunun hayati bir stratejik yenilenmeye muhtaç olduğunu iddia etti. Ankara Zirvesi, bu eleştirilerle birlikte, ittifakın önümüzdeki dönemde içsel uzlaşıyı nasıl sağlayacağı konusundaki belirsizlikleri gündemin merkezine taşıdı.