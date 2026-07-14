Hamas’tan İsrail’in Batı Şeria Planına Sert Tepki: Tehlikeli Bir Tırmanış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail yönetiminin yeni yerleşim planlarının bölgedeki demografik yapıyı değiştirme ve işgal edilen toprakları kalıcı olarak ilhak etme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Özellikle 8 milyar şekellik devasa altyapı yatırımının, yerleşimci varlığını güçlendirmeye yönelik somut bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukuku ve bölgedeki barış zeminini doğrudan hedef aldığına dikkat çekilerek, İsrail’in bu tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulunuldu. Hamas, uluslararası kamuoyuna ve ilgili küresel aktörlere çağrıda bulunarak, sessizliğin bu “ilhak planını” meşrulaştıracağını belirtti ve İsrail’in genişlemeci politikalarının durdurulması için baskı oluşturulmasını talep etti.

Bu gelişmenin, halihazırda kırılgan olan bölge güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu ve İsrail’in yerleşim stratejilerinin sahadaki çatışma potansiyelini artıracağı değerlendiriliyor.