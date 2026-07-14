İsrail Medyasından Çarpıcı İddia: İran’ın Natanz’daki Yeni Yeraltı Tesisi Bombalara Dayanıklı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyası, Tahran yönetiminin nükleer altyapısını korumak amacıyla geliştirdiği stratejide yeni bir aşamaya geçtiğini öne sürdü. Haberde, Natanz yakınlarında inşa edilen tesisin, bugüne kadar maruz kaldığı süreçleri herhangi bir hasar almadan atlattığı belirtildi.

Askeri uzmanların değerlendirmelerine atıfta bulunulan haberde, bu tesisin yapısının en ağır sığınak delici mühimmatlara karşı dahi koruma sağlayacak derinlikte ve donanımda olduğu vurgulandı. İsrail tarafı, söz konusu yeraltı tesisinin Tahran’ın nükleer programına yönelik olası operasyonları ciddi ölçüde zorlaştıracağını ve stratejik bir savunma kalkanı işlevi gördüğünü savunuyor.

Bu gelişme, bölgedeki stratejik dengeler ve nükleer altyapının korunması konusunda Tahran’ın savunma kapasitesine dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.