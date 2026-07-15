Trump İran Savaşında Çıkış Arıyor: Uzayan Çatışma Beyaz Saray’da Maliyeti Büyütüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’la tırmanan çatışmanın beklenenden uzun sürmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın ekonomik ve siyasi sonuçlarını yönetmesini giderek zorlaştırıyor. Reuters’ta yayımlanan bir dizi analiz ve haber, Beyaz Saray’ın bir yandan çatışmayı kontrol altında tutmaya çalıştığını, diğer yandan ise kamuoyuna ve müttefiklere sunulabilecek açık bir çıkış stratejisi oluşturmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

Reuters’ın Mart, Mayıs ve Haziran 2026 tarihli haberlerine göre, savaşın uzaması Trump yönetimi içinde de görüş ayrılıklarını derinleştirdi. Başkanın çevresindeki danışmanlar, bir taraftan İran üzerinde askeri baskının sürdürülmesini savunurken, diğer taraftan yükselen enerji fiyatları, olası benzin zamları ve savaşın seçmen nezdindeki siyasi maliyeti konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ajansın 13 Mart 2026 tarihli haberinde, Trump yardımcılarının savaşın nasıl sonuçlandırılacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde çalıştığı, ancak somut ve üzerinde uzlaşılmış bir çıkış planının bulunmadığı aktarıldı. Haberde, çatışmanın uzamasının özellikle iç politikada başkana yönelen eleştirileri artırdığı ve ekonomik sonuçların Cumhuriyetçi tabanda da rahatsızlık yaratabileceği vurgulandı.

21 Mart 2026 tarihli Reuters haberinde ise savaşın üç hafta içinde Washington’ın öngördüğünden daha karmaşık bir hale geldiği belirtildi. Aynı haberde, İran’ın saldırılar karşısında geri adım atmaması, ABD’nin bölgesel ortakları arasında tam uyum sağlanamaması ve askeri hedeflerle siyasi hedefler arasındaki mesafenin açılması, Trump yönetiminin hareket alanını daraltan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Reuters’ın 2 Mayıs 2026 tarihli değerlendirmesinde de, İran’la süren gerilimin Trump’ı savaşa girmeden önceki konumundan daha kırılgan bir noktaya sürükleyebileceği yorumu öne çıktı. Analizde, hedeflerin tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde Beyaz Saray’ın hem dış politika hem de ekonomi başlıklarında savunmada kalabileceği belirtildi.

15 Haziran 2026 tarihli başka bir Reuters haberinde ise Trump’ın çatışmadan çıkışa daha yakın bir çizgi aradığı, ancak bunun da yeni siyasi riskler doğurduğu kaydedildi. Habere göre Beyaz Saray, bir yandan savaşı sonlandırma baskısıyla karşı karşıya kalırken, diğer yandan geri adım görüntüsü vermenin yaratacağı siyasi sonuçları hesaplıyor. Bu durum, yönetimin çatışmayı ne tamamen tırmandırabildiği ne de net biçimde sonlandırabildiği bir ara dengeye sıkıştığı yorumlarına yol açtı.

Uzmanlara göre savaşın uzun sürmesi halinde bunun ilk etkileri enerji piyasalarında, iç kamuoyunda ve ABD’nin bölgesel caydırıcılığına ilişkin tartışmalarda daha görünür hale gelecek. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki olası artışın, seçim atmosferindeki bir Washington için yalnızca ekonomik değil, doğrudan siyasi bir risk başlığına dönüşebileceği belirtiliyor.

Son Reuters değerlendirmeleri, Trump yönetiminin İran dosyasında kısa vadeli askeri hamleler geliştirebildiğini, ancak çatışmanın sonunu tanımlayacak siyasi çerçevede aynı netliği henüz üretemediğini gösteriyor. Bu nedenle Beyaz Saray açısından asıl sorun, savaşın nasıl başladığından çok, nasıl ve hangi bedelle sona ereceği sorusunda düğümleniyor.